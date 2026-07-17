Reservdelssäljare till Jaco Maskinservice
Bahusia Personalförmedling AB / Maskinreparatörsjobb / Säffle Visa alla maskinreparatörsjobb i Säffle
2026-07-17
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Om Jaco Maskinservice
Vi är specialister på maskiner och redskap inom jordbruk, skogsbruk, trädgård och hem & fritid. Vi utför service och reparationer på skogs- och lantbruksmaskiner och trädgårdsmaskiner. I våra butiker har vi ett brett sortiment av gräsklippare, snöslungor, röjsågar, motorsågar mm. Vi har också såg- och trädgårdsprodukter och tillbehör, oljor, batterier, arbets- och skyddskläder och försäljning inom hydraulik.
Jaco Maskinservice är auktoriserad servicelämnare åt John Deere Forestry som är marknadsledande leverantör av skogsmaskiner i Sverige, samt försäljning av Waratah iSverige och Norge. Vi är även auktoriserad servicelämnare åt Vimek Fassi Group, och auktoriserad återförsäljare och servicelämnare åt Deutz Fahr och Kubota.
Vi växer och behöver ytterligare personal!
Vi söker Reservdelssäljare!Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Du arbetar nära både kunder, servicetekniker och verkstad för att säkerställa att rätt reservdelar finns och tillhandahålls. Arbetet är varierande och kombinerar försäljning, kundservice, inköp, administration och lagerhantering. Du kommer att ha daglig kontakt med både interna och externa kunder via butik, telefon och e-post.
Som reservdelssäljare hos oss blir du en viktig del av vårt team.
Din erfarenhet
Du har tekniskt utbildning och gärna arbetslivserfarenhet med ett intresse för försäljning och att ge service. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av reservdelar, försäljning, kundservice, logistik eller servicerådgivning sedan tidigare. Du har goda datakunskaper, behärskar svenska och engelska i tal och skrift och innehar B-körkort.
Din personlighet
Du är lösningsorienterad, ansvarstagande, serviceinriktad och har lätt för att förstå kundens behov. Du är en person som kan ta egna beslut, filtrera information och prioritera uppgifter. Hos oss värdesätter vi att våra medarbetare ser till helheten.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill kombinera ditt intresse för försäljning med teknik och kundservice.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, ha många kontaktytor och vara en viktig del av vår verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar och stark laganda. Du får arbeta tillsammans med kunniga kollegor där tillit, engagemang och arbetsglädje genomsyrar arbetsdagen.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information
Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43 eller
Mikael Forsell, Personalchef Jaco Maskinservice. telefon 0533- 68 43 45
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452), https://bahusia.se/lediga-jobb/?
661 40 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005570