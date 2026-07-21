Reservdelssäljare, Skellefteå
Swecon Anläggningsmaskiner AB / Säljarjobb / Skellefteå Visa alla säljarjobb i Skellefteå
2026-07-21
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Vi söker reservdelssäljare till vårt härliga team i Skellefteå
Du bygger din framtid och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner. Det här är en spännande bransch med mycket frihet och kreativitet.
Vi söker dig som är en ansvarstagande, hängiven och engagerad reservdelssäljare för Volvos entreprenadmaskiner. Vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser och där service och bra kundbemötande är högsta prioritet. Vi tar hand om varandra och sätter din säkerhet på arbetsplatsen före allt annat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är försäljning av reservdelar till Volvo anläggningsmaskiner, Volvo Penta industri samt Ammann. Till arbetsuppgifterna hör även plock och pack, att medverka till optimal lagerhållning samt ansvara för en del administrativa uppgifter.
Vi arbetar med proaktiv reservdelsförsäljning så även detta kommer vara en del av ditt dagliga arbete, utöver den tid du spenderar på vår fantastiska, nybyggda anläggning såklart.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
Erfarenhet från branschen och reservdelshantering
Ett fordons- och tekniskt intresse
Goda kunskaper i svenska och engelska
God system och datorvana
Lätt för att samarbeta
God administrativ förmåga
Är du:
Serviceinriktad och gillar att ha kundkontakt
Stresstålig och flexibel
Strukturerad och noggrann
Bra på att kommunicera
En bra lagspelare
Erfarenhet av proaktiv kundbearbetning och försäljning är meriterande.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett spännande, utvecklande och fartfyllt arbete som ger utrymme för initiativtagande och eget ansvar. Du har många kontaktytor, både externt och internt och tas emot av ett härligt gäng nya kollegor. Här blir du en del av ett sammansvetsat team som gärna ser fler kvinnliga sökande.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig välkomna och uppskattade.
Så här ansöker du
Du ansöker till tjänsten online. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse och börjar med 6 månaders provanställning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-08-23.
Kontaktuppgifter
Johan Larsson, platschef (t f för Skellefteå) +46735971778Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Varmt välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 33 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,4 miljarder kronor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137)
931 36 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Swecon Anläggningsmaskiner AB Jobbnummer
10008111