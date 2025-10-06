Reservdelssäljare på deltid till Umeå
2025-10-06
Brinner du för försäljning, struktur och kundservice? Har du ett intresse för eller kunskap inom reservdelar till bil, båt eller motorcykel? Då är detta jobbet för dig! På grund av det varma välkomnandet av Motonet i Umeå behöver vi bli fler och söker nu en deltidssäljare till vår reservdelsdisk.
Vad söker vi i dig?
Vi söker dig som besitter tidigare erfarenhet av verkstad, kassaarbete, lagerarbete, butiksarbete eller varuhusarbete. Du behöver ha kunskap om, tidigare erfarenhet eller ett intresse för reservdelar till bilar, motorcyklar och andra fordon.
Arbetet som reservdelsförsäljare är ett varierat arbete med kundservice och försäljning där du får utveckla dina kunskaper inom bland annat bilindustrin.
Som person är du:
Högst motiverad att alltid leverera god service med ett leende
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Drivs av att nå uppsatta mål
Noggrann
Rollen som säljare
Ge utomordentlig kundservice
Varupåfyllnad i varuhuset
Hålla varuhuset representabelt för kunder
Kassa- och försäljningsarbete
Tillhandahållande av olika tjänster till kunder
Säkerställa smidigt varuflöde från lager till kund
Ta emot, packa upp och lagerföra inkommande leveranser
I rollen som automotive säljare ansvar du också för vår snabbservicestation
På Motonet arbetar vi som ett lag, vilket innebär att dina arbetsuppgifter kan variera för att vi ska kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen.
Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som drivs av den familjeägda och nästan 60 år gamla koncernen Broman Group. Motonet är kollektivavtalsanslutna genom Svensk Handel. Lönen sätts utifrån din tidigare branschvana och dem nivåer som finns i detaljahandelsavtalet.
Kompensation och förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Månatlig bonus
En möjlighet att få vara med på Motonets uppbyggnation i Sverige
Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 31 oktober och vi kommer att hantera ansökningarna löpande, så se till att skicka iväg din ansökan redan idag! Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryterande varuhuschef Jonas Stenergard på jonas.stenergard@motonet.se
.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett deltidsjobb.
Motonet AB (org.nr 556801-9284)
Motonet Sverige
9542963