Reservdelssäljare, Göteborg
2026-02-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
En av Postis kunder, verksam inom påbyggnation och service för tunga fordon, söker nu en reservdelssäljare till sitt serviceteam i Göteborg. Företaget är väletablerat i branschen och levererar lösningar till både privata och offentliga aktörer inom transport och återvinning.
Om rollen
I rollen som reservdelssäljare blir du en central kontaktpunkt för kunder och samarbetspartners. Du ansvarar för hela flödet kring reservdelar - från rådgivning och offert till order, leverans och uppföljning. Arbetet kombinerar kunddialog, teknisk förståelse och administrativt ansvar.
Du samarbetar nära både interna funktioner och externa kunder för att säkerställa hög kvalitet och god service i varje led.Dina arbetsuppgifter
• Försäljning och support av reservdelar
• Offert- och orderhantering
• Kontakt med kunder, agenter och samarbetspartners
• Lagerrelaterade uppgifter såsom inventering och struktur
• Framtagning och hantering av dokumentation
Med tiden bygger du upp en god produktkännedom och fungerar som rådgivare till kunder som behöver rätt lösning för sina fordon.
Övrig information
• Omfattning: Heltid
• Placering: Göteborg
• Tillträde: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som
• Har ett starkt kundfokus och trivs med försäljning
• Har teknisk bakgrund, exempelvis verkstadsutbildning eller erfarenhet av teknisk försäljning
• Gärna har arbetat med reservdelar eller eftermarknad
• Har erfarenhet av påbyggnationer som lastväxlare, kranar eller sopfordon (meriterande)
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Är van vid Office 365 och affärssystem
• Som person är du strukturerad, ansvarstagande och samarbetar väl med andra. Du har lätt för att se helheten och gillar att hitta lösningar.
Erbjudande
• Vår kund erbjuder en varierande roll i en stabil verksamhet där du blir en viktig del av serviceteamet. Här finns möjlighet att utvecklas, ta ansvar och bygga långsiktiga kundrelationer.
• Initialt visstidsanställning om 6 månader, med möjlighet till direktanställning hos kund
• Kollektivavtal
• Förmåner såsom friskvårdsbidrag och företagshälsovård
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
