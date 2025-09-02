Reservdelsperson till Markverkstad Berga, Haninge Garnison
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2025-09-02
Har du några års erfarenhet av reservdelshantering inom fordons- eller båt- branschen? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den reservdelsperson som vi söker till Berga.
Vad kan vi erbjuda dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid 3tim/vecka, generösa arbetstidsavtal med flexram, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Stockholm, är en avdelning inom Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Markverkstad Stockholm är ca 80 medarbetare som bedriver verksamhet i Kungsängen, Berga och Falun.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Arbetsuppgifter
Som reservdelsperson arbetar du med reservdelsberedning, kontroll och kvalitetssäkring av underlag för reservdelsbeställning samt avgör om reservdelar ska anskaffas via intern eller extern part. Du ska initiera, bevaka och avsluta kundorder i våra stödsystem. I arbetet ingår även att eftersöka och beställa materiel, godshantering och övrig lagerhantering samt lagervård och kundmottagning. Diverse andra arbeten med Försvarsmaktens materiel och materielsystem kan förekomma. Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
• Lägst två- eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete med reservdelar inom marin- eller fordonsbranschen
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda datorkunskaper
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Du uppskattar att jobba i team, samarbeta med andra samt arbetar bra självständigt. Som reservdelsperson har du en hög grad av stresstålighet och är effektiv i tidspressade situationer. Då arbetet till stor del går ut på att arbeta mot både interna och externa kunder är det viktigt att du är serviceinriktad och flexibel när det gäller andras önskemål och behov. Du behöver ha stort fokus på problemlösning och att lösa problem utifrån verksamhetens behov. Du trivs med att utvecklas och utforskar gärna nya lösningar och metoder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med logistik och reservdelshantering
• Erfarenhet av arbete med truck
• Hjullastarbehörighet
• Erfarenhet av arbete i SAP/PRIO Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid. Varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Berga
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen:
Avdelningschef Mattias Hedman: 072-187 94 14
Upplysningar om rekryteringsprocessen:
HR Julia Granström: 072-233 17 31
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Ulrica Lundh
OFR-O: Irene Ström
Samtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2025-10-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
