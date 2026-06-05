Reservdelsmedarbetare
Engströms Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-06-05
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Vill du ha en roll där service, ordning och problemlösning står i centrum? Trivs du med att hjälpa både kunder och kollegor att hitta rätt lösning? Då kan du vara den vi söker. Just nu söker vi en reservdelsmedarbetare till vår verksamhet i Linköping.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en viktig roll i ett engagerat team där samarbete, kundfokus och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en varierande och ansvarsfull roll med stor möjlighet till utveckling. Här möts du av gemenskap, framåtanda och kvalité i en härlig kombination.
Om rollen
Hos oss är reservdelsavdelningen en central del av verksamheten. Du ser till att rätt delar finns på rätt plats vid rätt tidpunkt och bidrar varje dag till att våra kunder får en smidig och professionell upplevelse.
Som reservdelsmedarbetare är du en viktig länk mellan kund, verkstad och leverantör och du hjälper både externa och interna kunder med reservdelar och tillbehör, hanterar beställningar och säkerställer att verksamheten fungerar effektivt och professionellt.
Du arbetar i en varierad vardag där kundkontakt, försäljning, administration och samarbete går hand i hand.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hjälpa kunder och kollegor att hitta rätt reservdelar och tillbehör.
• Hantera beställningar, leveranser och lagerflöden.
• Bidra till merförsäljning genom att identifiera kundernas behov.
• Säkerställa att rätt delar når rätt person vid rätt tidpunkt.
• Delta i inventering och lagerhantering.
• Hantera inkommande förfrågningar via telefon, mejl och över disk.
• Bidra till ordning, struktur och en välfungerande arbetsmiljö.
• Vara en ambassadör för våra varumärken och vårt företag.
Vem är du?
Vi tror att du är en serviceinriktad och ansvarstagande person som trivs med att skapa struktur och hjälpa andra. Du gillar att samarbeta, har ett gott ordningssinne och drivs av att ge både kunder och kollegor bästa möjliga service.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av kundservice, reservdelar, lager eller fordonsbranschen.
• Är lösningsorienterad och noggrann.
• Har god administrativ förmåga och lätt för att lära dig nya system.
• Trivs i en roll med många kontaktytor.
• Har ett intresse för fordon och teknik.
Övrig information
Tjänsten är på heltid.
B-körkort är ett krav för tjänsten
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Servicemarknadschef Sebastian Nilsson på 0492–49 00 20 eller via mejl: sebastian.nilsson@engstromsbil.se
• *Skicka in din ansökan senast 21 juni.** Vi arbetar löpande med urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi genomför bakgrundskontroll på slutkandidater.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engströms Bil AB
(org.nr 556076-0836), https://www.engstromsbil.se/
Roxtorpsgatan 2-8 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Engströms Bil AB Kontakt
Servicemarknadschef
Sebastian Nilsson sebastian.nilsson@engstromsbil.se 0492-490020 Jobbnummer
9950810