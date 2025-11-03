Reservdelsmedarbetare
Widéns Åkeri i Kalmar AB / Lagerjobb / Kalmar Visa alla lagerjobb i Kalmar
2025-11-03
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Widéns Åkeri i Kalmar AB i Kalmar
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker en strukturerad reservdelsmedarbetare
Widéns fordonsverkstad har bred kompetens och utför alla fordonsreparationer. Vi är en verkstad för alla som behöver få sin lastbil, däck eller kylaggregat lagat.
Vill du vara en del av ett engagerat verkstadsteam och bidra till att våra kunders fordon rullar som de ska? Som reservdelsmedarbetare blir du en viktig länk i kedjan - du ser till att rätt delar finns på rätt plats i rätt tid och att lagret fungerar smidigt och effektivt.
Du kommer att arbeta nära vår reservdelsansvarige och vara delaktig i både lagerhantering, beställningar och mottagning av varor. Du har lätt för att arbeta i digitala system och trivs med ordning och struktur.
Noggrannhet är en självklarhet för dig - du ser detaljerna, kan räkna och tycker om när siffror och mängder stämmer.
Rollen innebär att hantera både lagerflöden och systemadministration, så du behöver känna dig trygg med dator och digitala verktyg.
Vi söker därmed dig som har sinne för ordning, trivs i en praktisk miljö och gillar att ta ansvar.
Plats: Kalmar
Tjänst: Heltid och tillsvidare, med initial provanställning. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Widéns Åkeri i Kalmar AB
(org.nr 556381-5579) Jobbnummer
9585274