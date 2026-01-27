Reservdelsman sökes till Markverkstan i Boden
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Boden Visa alla maskinreparatörsjobb i Boden
2026-01-27
Har du några års erfarenhet av reservdelshantering inom fordonsbranschen? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den reservdelsman som vi söker till Boden.
Markverkstad Norr
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas.
Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Norr är en avdelnings inom Arméstaben, AST, med ca 180 medarbetare som bedriver verksamhet i Boden, Luleå, Arvidsjaur, Vidsel, Umeå, Östersund och Sollefteå.
Vi utför service och reparationer främst av Försvarsmaktens fordon och materiel men utför även arbeten åt statliga myndigheter och verk.
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: Film Markverkstaden
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som reservdelsman arbetar du med reservdelsberedning, säkerställning och kvalitetssäkring av underlag för reservdelsbeställning samt avgöra om reservdelar ska anskaffas via intern eller extern part.
Du ska initiera, bevaka och avsluta kundorder i våra stödsystem. I arbetet ingår även att eftersöka och beställa materiel, godshantering och övrig lagerhantering samt lagervård. Diverse arbeten med Försvarsmaktens materiel och materielsystem kan förekomma.
KRAV Kvalifikationer
• Lägst två eller treårig gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller annan utbildning/kompetens förvärvad genoms yrekserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda datorkunskaper
• Aktuell erfarenhet av arbete med truck och lagerhantering
• B-körkortPubliceringsdatum2026-01-27Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som både är noggrann, strukturerad och flexibel i sitt arbete. Då arbetet innebär samarbete och kontakter med kunder och kollegor internt och externt så är det viktigt att du är serviceinriktad. Vi ser även att du är en problemlösare som har möjlighet att lösa problem utifrån verksamhetens behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Truckkort och övriga körkortsbehörigheter
• Erfarenhet av arbete med reservdelar inom marin- eller fordonsbranschen
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil befattning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Detaljchef Robert Johansson: 073-388 45 69
Fackliga företrädare:
AST OF: Birger Hedman
OFR/S: Tony Svensson
Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Irene Ström
Samtliga fackliga företrädare kontaktas via tfn 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
