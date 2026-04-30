Reservdelsman/kvinna
2026-04-30
Om jobbet På Holmgrens Bil i Karlskrona jobbar vi med fyra av Holmgrens Bils sex nybilsmärken: BMW, Nissan, MG och Hyundai.
Din huvudsakliga uppgift kommer vara att sköta vårt lager och se till att våra tekniker har de reservdelar de behöver. Du beställer reservdelar och övriga produkter samt tar emot och packar upp leveranser. En stor del av ditt arbetet innefattar även försäljning av däck och reservdelar över disk och telefon. Tillsammans med teamet av Servicerådgivare och tekniker skapar du en trygg och inbjudande atmosfär i vår kundmottagning.
Omfattning: 100%, heltid Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag Placeringsort: Karlskrona Tillträde: Enligt överenskommelse
Om dig Kanske jobbar du på ett lager idag och längtar efter mer varierande arbetsuppgifter och mer kundkontakt? Vi söker dig som lockas av varierande arbetsdagar och att få utvecklas på jobbet, då det finns många arbetsuppgifter i en servicemottagning att sätta sig in i. För att trivas hos oss behöver du ha förmågan att se lösningar och vara flexibel, då bilbranschen utvecklas i snabb takt.
Vi söker dig som gillar att jobba både i team och självständigt. Du sprider en god stämning omkring dig och är lyhörd mot både kollegor och kunder. För att hantera denna roll behöver du vara noggrann och ha förmågan att hålla god struktur i ditt arbete.
Vi önskar att du som söker har B-körkort Minst två års arbetslivserfarenhet av att arbeta på lager och/eller i en kundnära roll Vana vid att arbeta med dator och i olika system Goda kunskaper i svenska (tal och skrift) Fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet av arbete med reservdelar är meriterande men inget krav
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Ansökan Sista ansökningsdatum är 24 maj 2026. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. För mer information om tjänsten kontakta Servicechef Jonatan Nordqvist på mejl jonatan.nordqvist@holmgrensbil.se
alt. 0455-33 77 93
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7639273-1974965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
