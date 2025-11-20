Reservdelskoordinator till Mycronic!
2025-11-20
Föreställ dig de mest avancerade elektronikprodukterna som finns - och tänk sedan ett steg längre. Med banbrytande produktionslösningar ligger Mycronic i absoluta framkant av elektronikindustrin och skapar några av världens mest innovativa produkter. Samtidigt är de ödmjuka inför att framgång bygger på passion - för affärer, för teknik och, framför allt, för människor. Mycronic är inne i en spännande expansionsfas, och för att lyckas med detta söker vi personer som vill vara med på denna resa.
OM TJÄNSTEN
Mycronic är ett svenskt globalt högteknologiskt företag med visionen att vara den mest pålitliga partnern till skaparna av morgondagens elektronik vars innovativa lösningar har utvecklat och tillverkat maskiner för elektronik- och displaytillverkning i över 50 år. Mycronic fortsätter växa inom ett växande utbud av branscher och divisionen Pattern Generator (PG) har en unik position på marknaden som världens främsta leverantör av maskritare. Maskinerna används vid tillverkning av avancerade fotomasker vilka i sin tur används vid tillverkning av högupplösta skärmar och mikroprocessorer. Alla skärmar med hög upplösning du ser, oavsett om det är TV, telefon, surfplatta, Smartwatches etc. så är Mycronics maskiner en del av tillverkningsprocessen.
Som Reservdelskoordinator stöder du den globala serviceorganisationen och interna avdelningar. Du samarbetar nära med kollegor från olika kulturer och tekniska discipliner, och rollen är bred med ansvar för administration av reservdelar, uppgraderingskit samt operativa uppgifter. Du kombinerar noggrannhet med kreativitet och lösningsfokus i en agil, global supportmiljö.
Du erbjuds
Bli en del av ett företag med stor mångfald och global närvaro, där olikheter ses som en styrka. Arbeta med kompetenta kollegor och ledande experter i ett inspirerande klimat, med möjlighet att påverka ett expanderande högteknologiskt företag med global verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att strukturerat hantera, uppdatera och underhålla reservdelslistor, förändringsordrar och flöden kopplade till produktion och service. Du kommer att arbeta med konfigurationshantering, analysera förbrukning och optimera lagernivåer globalt, samt bidra till företagets digitaliseringsresa.
• Konfigurera reservdelar och uppgraderingskit
• Skapa och underhålla reservdelslistor
• Utföra maskinkonfigurationskontroller (SW/HW)
• Uppdatera prislistor
• Analysera reservdelsförbrukning och relevanta BI-data
• Sätta lagernivåer för företagets globala lager
• Bidra till företagets digitaliseringsresa
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant utbildning inom logistik, inköp eller företagsekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av konfigurationshantering
• Erfarenhet av ERP- och PLM-system
• Goda kunskaper i Excel och Officepaketet
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Starkt tekniskt intresse
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av system som M3, Aras, Salesforce, ServiceMax
• Erfarenhet av BI-verktyg som Power BI eller QlikSense
• God förståelse för logistik och affärsprocesser
• Erfarenhet av arbete i gränssnittet mellan R&D och produktion
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Analytisk
Noggrann
Intellektuellt nyfiken
Lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Academic Work
• Problem- och personlighetstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Mycronic
• Referenstagning + beslut Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
