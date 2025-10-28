Reservdelskoordinator | Jefferson Wells | Eskilstuna
Vi på Jefferson Wells söker en Reservdelskoordinator till vår kund i Eskilstuna - en nyckelroll där du blir en del av ett globalt team som säkerställer att kritiska maskiner snabbt kommer i drift igen. Rollen erbjuder internationella kontaktytor och möjligheten att bidra i en miljö med högt tempo. Ansök redan idag!
Ort: Eskilstuna
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag till och med 2026-03-31
Om uppdraget
Som Reservdelskoordinator kommer du att vara en del av ett globalt team som ansvarar för att lösa kritiska reservdelsbehov för kundens maskiner världen över. Rollen innebär daglig kontakt med interna och externa samarbetspartners för att säkerställa att maskiner som står still (så kallade "Vehicle Off Road") snabbt kan komma igång igen.
Du blir en central kontaktpunkt för regionen Europa, men kommer även att stödja andra globala marknader såsom Sydamerika, Korea, Singapore, Dubai och USA.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
* Hitta snabba och hållbara lösningar vid akuta bristsituationer på reservdelar
* Koordinera och samarbeta med leverantörer, produktionsenheter, tekniska team och inköp
* Ge tillförlitlig information och hantera kundförväntningar på ett professionellt sätt
* Identifiera och genomföra förbättringsaktiviteter samt bidra till standardisering av processer
* Delta i digitaliserings- och utvecklingsinitiativ kopplade till logistikflöden
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för logistik, problemlösning och kundsupport. Du trivs i en kommunikativ roll med många kontaktytor och har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Du är analytisk, nyfiken och ser möjligheter snarare än hinder.
Vi ser gärna att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom logistik, supply chain eller motsvarande erfarenhet
* God systemvana och förmåga att arbeta med dataanalys som stöd i ditt arbete
* Erfarenhet av att arbeta i en internationell organisation är meriterande
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* En kommunikativ och samarbetsinriktad inställning samt vilja att bidra till teamets utveckling
Om Jefferson Wells
