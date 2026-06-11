Reservdelsingenjör
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Maskiningenjörsjobb / Hudiksvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Hudiksvall
2026-06-11
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, Nordanstig
, Ljusdal
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, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, struktur och förbättringsarbete i en roll där du får vara med och utveckla hur reservdelar hanteras? Vi söker en självgående reservdelsingenjör med starkt driv, teknisk förståelse och vilja att skapa smartare arbetssätt.
Vårt erbjudande till dig!
OilQuick – En certifierad arbetsplats av Great Place to Work!
Vi är stolta över att vara certifierade som en Great Place to Work, vilket är ett erkännande av vår starka företagskultur där medarbetarna står i fokus. Detta bekräftar vårt engagemang för en arbetsmiljö där trivsel och utveckling står i centrum!
Flexibilitet som funkar!
Vi vet att balans mellan jobb och fritid är nyckeln till trivsel och prestation. Därför erbjuder vi en flexibel arbetsmiljö med en mix av distans- och kontorsarbete. Samtidigt värnar vi om den starka OilQuick-andan och ser till att teamet samlas regelbundet för att bygga gemenskap.
Hälsa & välmående i fokus!
Vi tar hand om våra medarbetare – både på jobbet och privat. Hos oss får du bland annat:
✔ Daglig hälsosam frukostbuffé
✔ Epassi lunchkort
✔ Årligt friskvårdsbidrag & massage
✔ Sjukvårdsförsäkring som garanterar snabb vård & rehabilitering
Hos OilQuick får du mer än bara ett jobb – du blir en del av en arbetsplats där du kan utvecklas, må bra och ha kul på vägen! Läs mer om oss här: Jobba hos oss | OilQuick (https://www.oilquick.com/se/jobba-hos-oss/jobba-hos-oss/)
Om rollen
Som reservdelsingenjör får du en central roll i att utveckla hur vi arbetar med reservdelar och tekniskt underlag. Idag finns mycket information i PDF-underlag, vilket gör det svårt för både kunder och medarbetare att snabbt hitta rätt reservdel. Syftet med rollen är att skapa ett mer strukturerat, sökbart och användarvänligt sätt att hantera reservdelsinformation.
Du behöver förstå hur underlag, ritningar, sprängskisser och reservdelsdokumentation tas fram idag, men framförallt ska du vara med och utveckla arbetssättet framåt. Det handlar om att göra det enklare att hitta rätt reservdel, minska beroendet av manuellt sökande och skapa en bättre lösning för både interna användare och kunder.
En viktig del av rollen blir att bidra till införandet av systemstöd för reservdelshantering. Därför är det en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i tekniska system, införa nya arbetssätt i en organisation eller har förståelse för hur digitala lösningar kan förenkla tekniskt arbete.
Du kommer att samarbeta nära konstruktion, eftermarknad, reservdelsavdelning och andra delar av organisationen. Rollen passar dig som är tekniskt nyfiken, självgående och vill driva förbättringar från idé till fungerande arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ta fram och uppdatera ritningar, sprängskisser, reservdelsunderlag och teknisk dokumentation.
Säkerställa att reservdelsunderlag är tydliga, korrekta och användbara för både kunder och interna funktioner.
Utveckla och förbättra arbetssättet för hur reservdelar struktureras, dokumenteras och görs sökbara.
Kartlägga hur reservdelsinformation hanteras idag och identifiera vad som behöver förenklas, förtydligas eller förändras.
Bidra till att införa systemstöd för reservdelshantering och se till att lösningen fungerar i praktiken.
Göra det enklare för kunder, eftermarknad och reservdelsavdelning att hitta rätt reservdel.
Samarbeta nära konstruktion, eftermarknad, reservdelsavdelning och andra interna funktioner.
Driva förbättringar från idé till fungerande arbetssätt.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett starkt driv att förbättra, förenkla och skapa struktur. Du trivs med att kombinera tekniskt arbete med utveckling av arbetssätt och är självgående nog att ta initiativ även när vägen framåt inte är helt färdig.
Du har teknisk förståelse och erfarenhet av ritningar, tekniskt underlag, reservdelar, konstruktion eller liknande områden. Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning, exempelvis inom maskin, konstruktion, produktutveckling eller teknisk dokumentation, men relevant arbetslivserfarenhet kan också vara värdefullt.
Som person är du nyfiken, noggrann och praktiskt lagd. Du vågar prova, ställa frågor och driva förbättringar vidare i samarbete med konstruktion, eftermarknad och andra delar av organisationen.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete med reservdelar, eftermarknad eller teknisk dokumentation
konstruktion, produktstruktur eller artikeldata
CAD-system, exempelvis Inventor
PDM/PLM-system, exempelvis Vault
affärs- eller produktionssystem, exempelvis Monitor
systeminförande, digital struktur eller mjukvarunära arbetssätt
att utveckla nya arbetssätt i en organisation
förbättringsarbete kopplat till teknisk information, reservdelar eller interna arbetsflöden
För rätt person kan även en bakgrund inom mjukvara, system, produktdata eller teknisk informationshantering vara relevant, särskilt om du är systematisk, tekniskt nyfiken och har ett starkt driv att skapa fungerande lösningar i praktiken.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en roll där du både får arbeta nära tekniken och vara med och påverka hur vi utvecklar vår reservdelshantering framåt. Du får möjlighet att ta ansvar, bygga struktur och skapa lösningar som gör verklig skillnad i vardagen för både kunder och kollegor.
Du blir en viktig länk mellan konstruktion, eftermarknad och reservdelsavdelning, och får arbeta i en miljö där ditt driv och din vilja att förbättra arbetssätt kommer att vara avgörande.
Det här är en roll för dig som vill kombinera tekniskt arbete med utveckling och vara med och skapa ett arbetssätt som fungerar bättre över tid.
Vi värdesätter din personlighet högt och söker dig som vill bidra till en positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Välkommen till OilQuick – här utvecklar vi framtidens teknik tillsammans!
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Arbetstid och lön
Dagtid, månadslön
Tjänstgöringsort
Hudiksvall
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Oscar Jonsson på oscar.jonsson@onepartnergroup.se
(mailto:oscar.jonsson@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.oilquick.com/
824 31 HUDIKSVALL Arbetsplats
OilQuick AB Kontakt
Konsultchef / Partner
Oscar Jonsson oscar.jonsson@onepartnergroup.se +46721428825 Jobbnummer
9960462