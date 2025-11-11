Reservdelsförsäljare | John Deere | Märsta
Är du en serviceinriktad och noggrann person med stort teknikintresse? Trivs du i en roll med mycket kundkontakt och vill arbeta i en global organisation som står för kvalitet och innovation? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Manpower söker nu en reservdelssäljare till ett uppdrag hos John Deere Forestry AB i Märsta.
Ort: Märsta, Stockholm
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 1 år med möjlighet till förlängning
Arbetstid: 07:00-16:00 (40 tim/vecka)
Om uppdraget
Som konsult hos Manpower får du chansen att arbeta hos vår kund John Deere, ett världsledande företag inom skogs- och lantbruksmaskiner.
I rollen som reservdelssäljare blir du en viktig del av verkstadsteamet och arbetar nära både kunder och tekniker.
Du erbjuds ett stimulerande och självständigt arbete där du ansvarar för försäljning av reservdelar till skogsmaskiner. Rollen innebär även att:
* Sälja reservdelar och tillbehör till kunder, både över disk och via telefon.
* Bidra till en välorganiserad och kundvänlig reservdelsbutik.
* Delta i planering och optimering av lagerhållningen.
* Hantera administrativa uppgifter kopplade till försäljning och lager.
Du kommer ha mycket kundkontakt, både med nya och befintliga kunder, och spelar en nyckelroll i att bevara och utveckla långsiktiga kundrelationer.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Fordonsmekanisk eller annan teknisk utbildning - gärna med inriktning mot tunga maskiner.
* Alternativt erfarenhet som mekaniker eller från liknande roll inom reservdelsförsäljning.
* Tidigare erfarenhet av kundkontakt via besök, telefon och e-post.
* God datorvana och gärna erfarenhet av Officepaketet samt något affärssystem.
Dina personliga egenskaper är avgörande för framgång i rollen. Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och lösningsorienterad. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och fatta beslut.
Om Manpower
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
