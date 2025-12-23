Reservdelschef till Vimek i Vindeln
Northern Skill AB / Lagerjobb / Vindeln Visa alla lagerjobb i Vindeln
2025-12-23
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northern Skill AB i Vindeln
, Vännäs
, Umeå
, Robertsfors
, Nordmaling
eller i hela Sverige
Vimek AB utvecklar och tillverkar kompakta skogsmaskiner för gallring och andra skogsvårdsåtgärder. Våra maskiner är omtyckta för att de är skonsamma mot naturen och för att de ger förutsättningar för hög kvalitet på utförda arbeten. Vi är ett mindre företag med familjär anda, där du som anställd spelar en viktig roll. Vimek säljer genom återförsäljare som också ansvarar för eftermarknadsarbetet på respektive marknadsområde.
Vimek ingår i Cranab Group och hade 2024 en omsättning på 162MSEK
Om rollen:
Vi söker nu en Reservdelschef som ska ansvara för vår befintliga försäljning av reservdelar och processen kring den. Vi ser att en del i rollen handlar om att att löpande jobba med utveckling kopplat till reservdelsförsäljning och i förlängningen kundnöjdhet. En del i det kan till exempel vara att utveckla hur våra återförsäljare effektivt identifierar vilka delar som behövs, vår lagerhållning och logistik
För rätt person finns god möjligheter att utvecklas inom området eftermarknadHuvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för Vimeks reservdelsförsäljning i sin helhet
Kontakt med Återförsäljare
Inköp och leverantörskontakter
Lagerstyrning och tillgänglighet
Uppföljning, analys och förbättringsarbete
Vem är du? Vi söker någon som har erfarenhet av försäljning och gärna ifrån en liknande roll reservdelar/eftermarknad
Du har ett driv och en nyfikenhet på att hitta nya lösningar och utvecklas
Du besitter en organisatorisk förmåga samt är bekväm med att leda operativt arbete
Du är affärsmässig och professionell i ditt arbete att bygga och upprätthålla starka relationer
Placeringsort: Vindeln eller enl. överenskommelse
Svenska och Engelska är krav, fler språk är fördel.
Körkort B krav, fler körkort är fördel.
AnsökanDenna process sköts av Northern Skill - det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade om vem du är - än hur duktig du är på skriva CV.
Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext i ansökan, en kort video - eller varför inte slå en signal! Vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6977845-1766720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Storvägen 65 (visa karta
)
922 31 VINDELN Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9663633