Reservdelsansvarig Centrallager
GVM Gräsvårdsmaskiner AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-06-30
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GVM Gräsvårdsmaskiner AB centraliserar sin lagerverksamhet, och det nya centrallagret placeras på vår enhet i Linköping. Vi söker nu den person som ska ansvara för centrallagret och säkerställa att rätt reservdelar når rätt kund i rätt tid, oavsett om det är en golfbana i Malmö, en kommun i Uppsala eller en av våra egna servicetekniker ute i fält.
Rollen är kombinerad och varierad: delar av dagen arbetar du praktiskt med mottagning, plockning och packning av paket, medan en stor del av arbetet är administrativt – orderhantering, inköp, bevakning av beställningspunkter och kommunikation med leverantörer och kollegor. Dina närmaste kollegor inom reservdelsorganisationen sitter på GVMs enheter runt om i landet, vilket gör att samarbete på distans och tydlig kommunikation är viktigt.
Det här är en möjlighet att vara med och forma något nytt. Du kommer att ha stor påverkan på hur centrallagret organiseras och vilka rutiner som etableras.
Anställningsinformation
Placering
Linköping (Idögatan 26)
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Kollektivavtal
TeknikavtaletPubliceringsdatum2026-06-30Tillträde
Enligt överenskommelseArbetsuppgifter
Ansvar för det dagliga flödet i centrallagret – mottagning, inlagring, plockning och packning av reservdelsorder
Orderhantering och leveransbevakning gentemot externa kunder (golfbanor, kommuner, anläggningar) och interna enheter (servicetekniker och reservdelskollegor runt om i landet)
Löpande arbete med beställningspunkter, säkerhetslager och påfyllnadsorder för att undvika bristsituationer
Inköp av reservdelar från leverantörer – förfrågningar, orderläggning och uppföljning
Administrera artikelregister, lagersaldon och transaktioner i affärssystemet Monitor G5
Nära samarbete med servicetekniker och reservdelsansvariga på övriga enheter i Sverige
Bidra till att bygga upp strukturer, rutiner och processer för det nya centrallagret
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete kombinerat med administrativa uppgifter – du trivs lika bra vid datorn som på lagergolvet
Har arbetat med inköpsprocesser, beställningspunkter eller liknande flödesstyrning
Är noggrann och strukturerad – du vet att ett felaktigt artikelnummer eller en missad beställning kan stoppa en kunds verksamhet
Är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för hela kedjan – från beställning till utleverans
Kommunicerar tydligt och professionellt, både skriftligt och muntligt, med kollegor och kunder på distans
Har god systemvana och är bekväm med att lära dig nya affärssystem och digitala verktyg
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av Monitor G5 är starkt meriterande. Även bakgrund inom maskiner, fordon, lantbruk eller liknande bransch är ett plus – det underlättar att förstå de reservdelar du hanterar. Tidigare erfarenhet av att bygga upp lagerrutiner eller arbeta i en central supportfunktion värderas högt.
Vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med och bygga upp vårt nya centrallager och dess rutiner från start – din insats syns och räknas
En varierad vardag med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter
Trygg tillsvidareanställning under Teknikavtalet med marknadsmässig lön
Utbildning i GVMs sortiment, leverantörers system och interna processer
Fräscha lokaler i Linköping med moderna arbetsförhållanden
En familjär organisation med korta beslutsvägar och engagerade kollegor runt om i Sverige
Om GVM Gräsvårdsmaskiner AB
GVM är en av Skandinaviens ledande leverantörer av professionella gräsvårdsmaskiner, med fem servicekontor i Sverige och närvaro i Norge. Vi är auktoriserad återförsäljare för varumärken som Ransomes, Jacobsen, Grillo och Cushman, med ett växande sortiment av autonoma robotmaskiner. Bolaget ingår i INEV-koncernen och befinner sig i en dynamisk tillväxtfas med stark fokus på tillgänglighet, elektrifiering och kundnöjdhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GVM Gräsvårdsmaskiner AB
(org.nr 556237-7795)
Idögatan 26 (visa karta
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582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tobias Ingemarsson tobias.ingemarsson@gvm.se 0730977654 Jobbnummer
9985313