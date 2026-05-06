Reservdelsadministratör
Alfa Laval i Ronneby söker en
Reservsdelsadministratör till Underhålls reservdelslager
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där ditt engagemang gör verklig skillnad? Vi söker nu en reservdelsadministratör till vårt underhålls reservdelslager i Ronneby.
Hos oss drivs vi av att lösa komplexa utmaningar och skapa hållbara lösningar för våra kunder, samhället och planeten. Vi tror på nyfikenhetens kraft - det är den som leder till innovation och utveckling. Här får du möjlighet att vara en del av ett engagerat team där dina idéer och ditt arbete bidrar till en bättre framtid. Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som reservdelsadministratör har du en central roll i arbetet med att säkerställa tillgänglighet och effektiv hantering av reservdelar och förbrukningsmaterial. Du arbetar nära både underhåll och inköp och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt och kostnadseffektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för registrering, godsmottagning samt löpande och årlig inventering.
Utveckla och optimera lagerstruktur, utrymmen och lagerplatser.
Beakta ekonomiska aspekter vid lagerhållning.
Registrera och uppdatera artiklar i underhållssystem (CMMS/MaintMaster)
Delta i och driva förbättringsarbete enligt 5S
Fungera som länk mellan underhåll och inköp kring reservdelsbehov
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Vi ser gärna att du:
Har god systemvana i affärs- eller underhållssystem
Teknisk förståelse, gärna med mekanisk bakgrund
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och i en roll med många kontaktytor
Är kommunikativ och tar ansvar för att driva arbetet framåt
Är flexibel och bidrar till en positiv laganda
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll i en internationell organisation med ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Här får du möjlighet att växa, påverka och vara med och skapa värde - både för verksamheten och samhället i stort.
Placering är i Ronneby och arbetstiden är dagtid.
Som en del av vårt arbete för en trygg och säker arbetsplats genomförs alkohol- och drogtest vid nyanställning.
Är du nyfiken på att veta mer? Vid frågor eller funderingar kontakta
Veronika Gunnarsson Chef Underhåll och verktygsunderhåll +46767653577
Lovisa Gustavsson HR +46761179987
Facklig representant
Kenny Karlsson IF Metall, 073-397 56 08
Vid frågor, välkommen att ringa eller maila Veronika på
Välkommen med din ansökan senast 31/5. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Välkommen med din ansökan senast 31/5. Rekrytering sker löpande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alfa Laval Technologies AB
(org.nr 556016-8642)
Metallgatan 2 (visa karta
)
372 38 RONNEBY Arbetsplats
Alfa Laval
Contact
Alfa Laval sofie.ulrich@alfalaval.com Jobbnummer
