Researcher På Deltid Till Active Search
Active Search & Hr Consulting In Europe AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-11
Vi på Active Search hjälper många av Sveriges mest välkända IT-bolag att bygga sina organisationer. Vi samarbetar med spännande välkända bolag så som t.ex. Axfood, Avanza och AFRY.
Nu söker vi en researcher på deltid. Vi söker dig som är nyfiken, tycker om att ha kontakt med människor och gillar att ha många saker på gång samtidigt!
Beroende på vem du är kommer du få en skräddarsydd introduktion. I rollen arbetar du nära en senior rekryteringskonsult.
OM ARBETET SOM RESEARCHER
I vårt team arbetar vi tillsammans med hög energi och kvalitet samtidigt som vi prioriterar arbetsglädje, professionalism och affärsmässighet. Våra kunder är några av Sveriges mest välkända företag med någon digital eller teknisk anknytning. Då vi ofta arbetar med komplexa profiler är det viktigt att du gillar utmaningar, tänker kreativt och trivs i en roll med mycket sociala kontakter.
Som researcher är du delaktig i hela rekryteringsprocessen, från start till slut. Du är med från början i kundmöten för att få en gedigen bild av uppdraget, arbetsgivaren och rollen.
Det är sedan din uppgift att genomföra kartläggning, search och ansvara för den första kontakten med potentiella kandidater.
Hos oss får du lära dig rekryteringshantverket från grunden samtidigt som du får lära dig kring både IT-branschen och näringslivet.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som tycker om att ha kontakt med människor och har erfarenhet av någon form av kundkontakt från ett tidigare jobb. Du studerar troligtvis på universitetet och letar efter ett extraarbete cirka 2 dagar i veckan.
Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper. Det absolut viktigaste är att du är driven och vill växa i din roll. Du jobbar med hög energi, hittar lösningar på problem och bidrar till ett positivt arbetsklimat och teamkänsla.
I jobbet kommer du att ständigt att få sätta dig in i nya tjänster, därför behöver du vara nyfiken och intresserad av att förstå verksamheter och organisationer och sätta dig in i nya områden. Vill du lära dig massor om både näringslivet, IT-branschen och rekrytering så är vi det perfekta företaget att arbeta på.
INTRESSERAD?
Låter det intressant? Då vill vi veta mer om dig! Vi hoppas få läsa din ansökan så snart som möjligt!
Ansök genom att klicka på "Ansök här", vi lovar att det går enkelt och att dina uppgifter blir säkert hanterade. Om du har frågor om tjänsten så kan du kontakta researcher Fanni Orestav på telefonnummer: 073 852 79 63 eller via mejl fanni@active-search.se
Vi ser helst att du söker via länken nedan så vi värnar din personliga integritet enligt GDPR.
