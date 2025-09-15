Researcher med specialisering på bakgrundskontroller
Recway AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recway AB i Stockholm
, Nyköping
, Sundsvall
, Göteborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Är du en analytisk och nyfiken person som trivs med att gräva fram information och göra noggranna analyser? Vill du arbeta i en roll där dina insikter bidrar till att skapa trygghet för våra kunder? Då kan du vara vår nya researcher med fokus på bakgrundskontroller!Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Recway AB är specialister inom personalsäkerhets och säkerhetsksydd. Vi erbjuder tjänster som bakgrundskontroller, säkerhetsprövningsintervjuer och konsultstöd inom säkerhetsrelaterade frågor. Våra kunder finns inom en rad olika branscher och omfattar både stora och små organisationer, nationellt och internationellt.
Som en del av vårt team får du arbeta i en dynamisk miljö där kvalitet, integritet och utveckling står i centrum.
Om rollen
I rollen som researcher kommer du att:
• Ansvara för informationsinhämtning och analys kopplat till bakgrundskontroller.
• Samarbeta med våra analytiker för att säkerställa att våra rapporter håller högsta kvalitet.
• Stötta i utredningar genom att identifiera relevanta källor och sammanställa information på ett strukturerat sätt.
• Hantera känslig och konfidentiell information med hög integritet.
Vi söker dig som:
• Har en hög analytisk förmåga och ett öga för detaljer.
• Har en akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom områden som analys, säkerhet eller administration.
• Är självgående, noggrann och van vid att arbeta strukturerat.
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har en förmåga att kommunicera information på ett tydligt och nyanserat sätt.
Meriterande men ej krav:
• Erfarenhet av administrativt arbete, myndighetskontakter eller informationsinhämtning.
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Vad vi erbjuder
• En arbetsplats där du får arbeta med engagerade och kunniga kollegor.
• Möjlighet att utveckla din kompetens inom säkerhet och analys.
• En hybrid arbetsmiljö med möjlighet att arbeta både från vårt kontor i Stockholm och på distans.
• Stora utvecklingsmöjligheter i ett företag som ständigt växer och utvecklas.
Placering: Hybrid. Resor till övriga delar i Sverige förekommer.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team på Recway! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recway AB
(org.nr 559102-3444) Jobbnummer
9509894