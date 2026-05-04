Research Manager inom spelbranschen i Stockholm!
Vill du vara med och forma framtidens spelupplevelser genom insikter som verkligen gör skillnad? Vi söker nu en Research Manager till en spännande kund inom gaming.
Om rollen
I den här rollen blir du en nyckelspelare i Brand & Marketing-teamet där du driver och utvecklar konsumentinsikter som påverkar strategi, positionering och affärsbeslut. Du äger hela researchprocessen - från idé till insikt - och säkerställer att rätt frågor ställs och att svaren leder till konkret impact.
Du kommer att samarbeta nära marknad, produktteam och externa partners för att omvandla spelarbeteenden och målgruppsinsikter till affärsvärde.
Ditt uppdrag
Leda end-to-end konsumentundersökningar - från behovsanalys till presentation av insikter
Äga och utveckla research roadmap i linje med affärs- och varumärkesmål
Ta fram och kommunicera datadrivna, handlingsbara insikter
Driva långsiktiga initiativ som brand tracking, målgruppsanalys och segmentering
Vara expert och ansvarig för segmenteringsramverk i organisationen
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet inom consumer insights / marknadsanalys
Är van att driva researchprojekt från start till mål
Har stark kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa metoder
Är skicklig på att omvandla data till tydliga affärsinsikter
Har mycket god stakeholder management och kan påverka tvärfunktionella team
Trivs i en snabbrörlig och dynamisk miljö
Har tidigare arbetslivserfarenhet från byrå
Extra plus om du har
Erfarenhet från gaming, entertainment eller digitala produkter
Jobbat med brand tracking och segmenteringsstrategier
Kunskap i verktyg som SPSS, Excel, Tableau eller liknande
Erfarenhet av att samarbeta med externa researchbyråer
Ett genuint intresse för spelarbeteenden och användarinsikter
Varför du ska söka
Här blir du en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och passion för spel står i centrum Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor som brinner för att förstå spelare och skapa meningsfulla upplevelser.
Praktiska detaljer:
Stockholm (hybrid - 3 dagar/vecka på kontoret) Start: 1 juni 2026 Uppdrag: 18 månader
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag! Samtliga ansökningshandlingar behöver vara på engelska.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
