Rese-/Montör till tillverkningsindustrin
Martinssons Security Solutions AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vetlanda Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vetlanda
2026-08-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Martinssons Security Solutions AB i Vetlanda Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som resmontör/montör kommer du att:
Arbeta med montage ute hos kund, både i Sverige och utomlands.
Delta i tillverkning och montering på vår verkstad i Holsbybrunn.
Utföra svetsarbeten (MIG/MAG i första hand, övriga svetskunskaper är meriterande).
Medverka i arbeten som kan innefatta fräsning, bockning, kapning, blästring och målning.
Arbetet innebär att du kommer att ligga borta från hemmet cirka hälften av arbetstiden. Detta kan variera över tid beroende på projekt.
Krav och meriter
Svetsutbildning inom MIG/MAG (krav).
B-körkort (BE är meriterande).
Erfarenhet av fräsning, bockning och kapning är meriterande.
Praktisk kunskap inom blästring och målning är meriterande.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Anställningen medför säkerhetsklassning (SUA).Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande.
Flexibel och lösningsorienterad.
Noggrann, praktiskt lagd och har lätt för att samarbeta med kollegor och kunder.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i en växande verksamhet.
Möjlighet att arbeta både på verkstad och ute på resande fot.
En arbetsmiljö med god sammanhållning och engagemang.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan snarast! Urval sker löpande.
Skicka din ansökan och CV till: aneth.amundsson@martinssonssecurity.se
För frågor om tjänsten, kontakta: Aneth Amundsson 0704523160 mail:aneth,amundsson@martinssonssecurity.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: aneth.amundsson@martinssonssecurity.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "resemontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martinssons Security Solutions AB
(org.nr 556652-6207) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023273