Resande Turbinmekaniker
2026-02-28
MK Manning söker nu en erfaren och tekniskt driven Turbinmekaniker som trivs med att arbeta på olika projekt runt om i Sverige. Rollen passar dig som har god erfarenhet av turbiner, roterande maskineri och mekaniskt underhåll - och som samtidigt gillar ett arbete där du får resa, lösa problem och arbeta nära kund.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Som Resande Turbinmekaniker kommer du att:
Utföra installation, service och underhåll av turbiner och tillhörande utrustning.
Arbeta med både förebyggande och avhjälpande underhåll.
Utföra felsökning, mekaniska reparationer och justeringar på roterande maskiner.
Säkerställa att arbetet sker enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav.
Dokumentera insatser och rapportera enligt kundens och MK Mannings rutiner.
Representera företaget professionellt ute hos kund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning inom maskinteknik, underhållsteknik eller motsvarande erfarenhet.
Praktisk erfarenhet av turbiner, mekanik eller maskinsystem inom industri/energi.
God förståelse för tekniska ritningar, manualer och scheman.
Erfarenhet av roterande maskineri är starkt meriterande.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar på plats hos kund.
God samarbetsförmåga och ett tekniskt problemlösningstänk.
B-körkort.
Möjlighet och vilja att resa i tjänsten, både kortare och längre perioder.
God svenska i tal och skrift. Engelska är meriterande.
Vi erbjuder
Spännande och varierande projekt på olika orter i Sverige.
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik inom industri och energi.
Trygga anställningsvillkor och konkurrenskraftig lön.
Ett engagerat team som stöttar, utvecklar och utbildar varandra.
Möjligheter till vidareutbildning, certifieringar och teknisk utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb.
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se
9769361