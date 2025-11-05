Resande tekniker
2025-11-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
QTF Sweden AB söker resande tekniker
Vill du ha ett arbete där ingen dag är den andra lik och där du får resa runt i hela landet? Vi på QTF Sweden AB växer och söker nu en tekniker som vill vara en viktig del av vårt team.
Om tjänsten som tekniker hos oss arbetar du med installation, service och underhåll av våra utrustningar ute hos kunder i hela Sverige. Du kommer att vara på uppdrag måndag-fredag och träffa många olika kunder och miljöer. Du är självständig, lösningsorienterad och trivs med att planera och genomföra arbeten på egen hand, samtidigt som du har stöd från ett engagerat team med hög teknisk kompetens.
Våra kunder är allt från flerbostadshus till större industrier och kommersiella fastigheter.
QTF Sweden AB arbetar för att alla VVS-system ska ha systemvätska som tillåter systemen att arbeta energieffektivt, utan funktionsstörningar och utan att rosta sönder. Vi har lösningen på flera av VVS-branschens vanliga och allvarliga problem och erbjuder tjänster inom rening och avgasning av systemvätska.
Vi söker dig som:
Är beredd att resa i tjänsten 5 dagar i veckan
Har B-körkort
Är praktiskt lagd och har lätt för att arbeta själv och i grupp
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har VVS-kunskaper
Kan läsa och tolka ritningar
Har erfarenhet av tekniskt arbete
Vi erbjuder:
Ett fritt och självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att resa och se hela Sverige
Stöd från ett engagerat team med hög teknisk kompetens
Placering: Tjänsten utgår från Kalmar. Omfattning: Heltid med 6 månaders provanställning Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till jobb@qtf.se
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten ring Krister Lokulle 0480 43 00 84
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
E-post: jobb@qtf.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande tekniker".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
QTF Sweden AB
Krister Lokulle krister.lokulle@qtf.se 0480-430084
9589206