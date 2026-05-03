Resande solcellsmontör sökes - utgångspunkt Örebro
2026-05-03
Arbetet sker på olika orter och innebär ibland längre resor med regelbundna övernattningar.
Du arbetar som en del av ett team där vi tillsammans installerar solceller, värmepump och batteri hos kund. Du jobbar nära elektriker och värmepumpsmontörer, där ni både stöttar varandra i arbetet och samarbetar för att få hela installationen att fungera effektivt och med rätt kvalitet.
Arbetet innefattar:
Montage av solcellsanläggningar inklusive ställningsbyggnation
Förläggning av DC-kablage och kabelvägar
Förberedelse inför elinstallation och driftsättning
Säkerställa att installationen håller rätt kvalitet från början
Arbete på tak och i varierande miljöer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av montage, bygg, takarbete eller solcellsinstallationer
Är noggrann, lösningsorienterad och van att få saker gjorda
Är trygg med arbete på höjd
Trivs med resande arbete
Kan ligga borta vissa nätter vid behov
Samarbetar väl med andra yrkesgrupper
Har B-körkort
Som montör är du Nepabs ansikte utåt, det är därför viktigt att du är serviceinriktad
Meriterande:
Erfarenhet av solcellsmontage
Erfarenhet av takarbete
Fallskyddsutbildning
Ställningsutbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: filip.fagerman@nepab.nu Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Energy Partner AB
