Resande servicetekniker till Vartex i Jönköping!
Är du en händig problemlösare, som brinner för att skapa nöjda kunder genom god service? Trivs du dessutom i en roll där du får vara ute på fältet, resa och möta träningsintresserade kunder i olika miljöer? Då kan det vara dig vi söker till rollen som Servicetekniker hos Vartex, en ledande aktör inom fitnessbranschen. Här får du en roll med mycket frihet, ansvar och variation, där du utgår från Jönköping men har hela Sverige som arbetsfält.
Din framtida arbetsgivare
Vartex är ett väletablerat och expansivt företag med över 50 års erfarenhet av att utveckla och sälja produkter inom sport och fritid. Vi har starka varumärken i portföljen och en passion för att göra skillnad för både slutkonsumenter och professionella aktörer i branschen. Tillsammans med WeSports Group bygger vi framtidens sport- och träningsupplevelser i Norden. Vartex har drygt 40 anställda i Varberg, Malmö, Hästveda och Jönköping som bland annat jobbar med inköp, marknadsföring, försäljning, installation, service och logistik.
WeSports Group är en dynamisk och snabbväxande nordisk koncern specialiserad inom sport, träning och fritid. Med över 40 starka specialistvarumärken i portföljen - inom segment som cykel, fitness, skidåkning, hockey, innebandy och outdoor - är WeSports en ledande aktör på marknaden. Koncernen har cirka 400 engagerade medarbetare och en omsättning på ca 2,8 miljarder kronor.
Vad erbjuder rollen?
Som resande servicetekniker på Vartex kommer du att arbeta nära våra kunder ute på fältet med en varierad vardag där du kombinerar praktiskt arbete med kundkontakt och service. Du utgår från Jönköping och samarbetar nära våra kollegor både lokalt och i Varberg.
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra akut och planerat underhåll på träningsredskap, gymmaskiner och gymgolv
Utföra installationer av gymutrustning hos privat- och företagskunder
Installera helt nya gymanläggningar tillsammans med kollegor
Identifiera och föreslå kompletterande produkter eller tjänster ute hos kund
Bidra till en hög kundnöjdhet genom ett professionellt bemötande och god service
Du utgår från vårt kontor i Jönköping med ordinarie arbetstider kl. 07.30-16.30 med möjlighet till flex. Arbetet sker måndag till fredag, och du styr själv över dina dagar i samråd med dina kollegor. Övernattningar förekommer i tjänsten och ersätts enligt traktamente. Rollen innebär resor över hela Sverige, där du får stöd från både teamet som planerar uppdragen och från våra tre servicetekniker i Varberg.
Vem är du?
För att vara den vi söker tror vi att du är en tekniskt kunnig och nyfiken person med hög servicekänsla som gärna bidrar med dina kunskaper och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att vara resande i din tjänst, och får energi av nöjda kunder samt att ge god service. Har du arbetat i en likande roll som resande tekniker sedan innan är detta meriterande men inget krav.
Vidare tror vi också att du har:
B-körkort. BE/C/ CE-kort är meriterande men inget krav
Hanterar svenska obehindrat i tal och skrift med kunskaper i engelska
Har ett intresse för gym och träning, med vana av att vistas i denna typ av miljö
Det är meriterande med kunskaper inom el och ellära, men inget krav. Vi tror att du är en initiativtagande, serviceinriktad och noggrann person med en positiv och problemlösande inställning, som förstår vikten av goda samarbeten och nöjda kunder. Du trivs i en självständig roll, är ansvarstagande, flexibel och noggrann. Med ditt positiva och förtroendeingivande sätt skapar du trygghet hos både kunder och kollegor, samtidigt som du gärna bidrar med idéer och initiativ som stärker och utvecklar verksamheten vidare. Genom stöttande kollegor ser vi fram emot att välkomna en driven kollega som vill fortsätta att växa tillsammans med oss.
Är detta din perfekta match?
Detta är den perfekta matchen för dig som vill kombinera tekniskt arbete med service och kundkontakt, tar ansvar för dina uppdrag och ser till att gym och träningsanläggningar fungerar perfekt, samtidigt som du gillar att utvecklas tillsammans med ett kompetent och engagerat team.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 9/12-2025. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Vartex.
