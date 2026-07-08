Resande servicetekniker till BOS Power!
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-08
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, Solna
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Har du erfarenhet och ett brinnande intresse av motorer, och letar efter ett jobb där du slipper sitta fast på samma verkstad varje dag? Som servicetekniker hos BOS Power utgår du från Jordbro men har hela Norden som arbetsfält. Här får du en vardag med mycket frihet, där du själv bokar dina resor och fokuserar på förebyggande underhåll av tunga motorsystem ute hos kund. Välkommen med din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
BOS Power är en ledande aktör inom motorteknik med huvudkontor i Bergen och en stark närvaro i hela Norden. I Sverige utgår verksamheten från en modern verkstad i Jordbro, söder om Stockholm, där de är ett tajt team på ca 20 personer. Bolaget arbetar med service och reparation av kraftfulla motorer inom samhällskritisk infrastruktur och den marina sektorn.
Som Resande Servicetekniker hos BOS Power lever du ett varierat arbetsliv där du tillbringar merparten av din tid ute på fältet, ofta tillsammans med en erfaren kollega. Fokus ligger på förebyggande service och reparationer ute hos nordiska kunder – främst i Sverige och Norge. När du inte är på resande fot arbetar du i verkstaden i Jordbro med komponentrenovering, förberedelser samt annat arbete med motorerna.
Hos BOS Power erbjuds du:
En stabil grundlön med förmånliga tillägg vid arbete utanför Sverige och i Norden
Ett generöst upplägg för övertidsersättning och obekväm arbetstid vid sena kvällar och helgarbete
Ett omfattande förmånspaket som inkluderar sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och friskvårdsbidrag
Specialiserad utbildning vid företagets eget träningscenter i Norge och löpande stöttning av erfarna mentorerDina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande service, underhåll och reparationer av motorer ute hos kund i Norden
Felsökning och teknisk problemlösning på plats i fält
Dokumentera utfört arbete genom servicerapporter och hantera din egen administration såsom reseräkningar
I verkstaden: Reparera komponenter och stötta teamet med förberedelser och underhåll
Planera och boka dina egna resor (flyg, hyrbil och hotell) via bolagets resebyrå
Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet av motorer, genom att plocka isär och sätta ihop en motor (t.ex. från mindre verkstäder, tunga fordon eller en racing/bil-hobby)
Har möjlighet och flexibiliteten till att resa i tjänsten och trivs med att vara iväg stora delar av tiden
Har B-körkort
Är flytande i svenska och har goda kunskaper i engelska
Har ett intresse för motorer och teknik
Det är meriterande om du
Är bosatt på södra sidan av Stockholm
Har arbetat servicetekniker eller liknande tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker en person som är självgående, ansvarsfull och prestigelös. Eftersom arbetet innebär många resor och långa dagar ute hos kund behöver du ha uthållighet och en positiv inställning till problemlösning. Du är strukturerad nog att sköta din egen reseplanering, samtidigt som du är en lagspelare som trivs med att samarbeta tätt med kollegorna. Vi ser gärna att du är en person som "ser vad som behöver göras" och inte räds att hugga i där det behövs.
OBS!
Som en del av BOS Powers rekryteringsprocess genomförs en bakgrundskontroll på slutkandidaten före anställning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "132L7L". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9997358