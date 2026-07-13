Resande Servicetekniker till Battenfeld Sverige AB
Pauder & People Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Gislaved Visa alla maskinreparatörsjobb i Gislaved
2026-07-13
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Servicetekniker till Battenfeld Sverige – Arbeta med spetsteknik inom plast- och gummiindustrin
Vill du arbeta i teknikens framkant och byta ut vardagligt rutinarbete mot spetsteknologi, resor och professionell utveckling? Battenfeld Sverige levererar framtidens teknik till plast- och gummiindustrin. Med ett starkt fokus på europeisk kvalitet och personlig service hjälper vi våra kunder att optimera hela sin produktionskedja.
Nu söker vi en driven och engagerad Servicetekniker som vill växa in i rollen som en nyckelspelare i vårt sammansvetsade familjeföretag. Här värdesätter vi långsiktighet, samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder:
En högteknologisk arbetsvardag: Du kommer att arbeta med installation, underhåll och felsökning av världsledande varumärken som Wittmann och Maplan.
Långsiktig kompetensutveckling: Vi satsar på din framtid. Du får omfattande internutbildning samt specialistutbildningar hos våra leverantörer i Österrike för att säkerställa att du utvecklas till att bli bäst inom ditt område.
Frihet under ansvar: Du styr självständigt din arbetsdag och hanterar utmaningar åt våra kunder. Tjänsten innebär resor i Sverige samt förekommande resor i övriga Skandinavien.
Vem vi söker:
Vi söker inte bara ett CV, utan en person med rätt inställning som drivs av att lösa tekniska utmaningar.
Du har en teknisk utbildning, företrädesvis inom el/automation, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har en stark praktisk fallenhet, gillar att skruva och är en skicklig problemlösare.
Kunskaper att läsa och tolka tekniska ritningar och elscheman, och en god förståelse för industri- och produktionsprocesser.
Erfarenhet av installation av maskiner eller arbete inom plast-/gummiproduktion ses som ett stort plus.
Du trivs med att arbeta självständigt och hanterar kundkontakter på ett professionellt sätt. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
B-körkort är ett krav. Vi ser gärna att du utgår från Halmstad- eller Anderstorp-trakterna.
Battenfeld är ett stabilt familjeföretag med lång erfarenhet och blicken riktad framåt. Vi erbjuder trygghet genom kollektivavtal, en långsiktig utmaning, utbildningsmöjligheter (inklusive resor till Österrike), service- eller tjänstebil samt friskvårdsbidrag. Det bästa av allt är dock det sammansvetsade teamet som har kul på jobbet.
Låter detta som din nästa karriärmöjlighet? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Pauder & People. Alla ansökningar hänvisas till dem. Vid frågor om tjänsten, kontakta Nina Kapsimalis, nina.kapsimalis@pauderpeople.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Battenfeld Sverige AB Kontakt
Fredrik Paulsson fredrik.paulsson@pauderpeople.se 0732-002860 Jobbnummer
10001500