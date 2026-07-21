Resande servicetekniker till bageribranschen
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-21
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Bli en nyckelspelare hos vår klient där du får arbeta med allt från klassisk mekanik till modern automation. Här väntar spännande resor, internationella utbildningar och en roll där din tekniska kreativitet gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som servicetekniker ansvarar du för att hålla Sveriges bagerier igång genom installation och underhåll av maskinparken. Du arbetar självständigt ute på fältet med stöd från kunniga kollegor och internationella leverantörer i en roll som präglas av frihet under ansvar.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett varierat arbete med ansvar för hela kedjan från installation till akut felsökning och långsiktigt underhåll hos bagerikunder över hela Sverige.
Installera och driftsätta maskiner och utrustning ute hos kund.
Utföra förebyggande service och underhåll
Felsöka tekniska problem inom mekanik, el och automation.
Ge teknisk support och rådgivning på plats hos kund.
Dokumentera och rapportera arbeten.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet av mekanisk service och underhåll av maskiner eller produktionsutrustning.
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
B-körkort och vilja att resa regelbundet runt hela Sverige och ibland övernattningar.
Ett lösningsorienterat och initiativtagande arbetssätt.
Det är meriterande om du har
Kunskaper inom el, automation eller PLC-styrning.
Goda kunskaper i det tyska språket.
Utbildningsbakgrund inom maskinteknik eller automation.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U5PD7Z". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10008586