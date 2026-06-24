Resande servicetekniker sökes!
Sodajo Consulting AB / VVS-jobb / Gävle Visa alla vvs-jobb i Gävle
2026-06-24
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Är du en tekniskt nyfiken problemlösare som trivs när ingen dag är den andra lik? Motiveras du av att resa, ta ansvar och arbeta med tekniskt avancerade lösningar i exklusiva miljöer runt om i Europa?
Sodajo söker nu för MagicPools räkning en resande servicetekniker som vill vara med på en spännande tillväxtresa. Här får du möjligheten att arbeta nära företagets ledning, få stort förtroende från start och utvecklas inom flera olika teknikområden. Rollen passar dig som uppskattar frihet under ansvar och som trivs i en verksamhet där initiativförmåga, flexibilitet och problemlösning värderas högt!
Information om tjänsten
Notera att detta inte är en traditionell serviceteknikerroll. Vi söker dig som lockas av variation, resor och tekniska utmaningar, och som vill vara med och bidra till MagicPools fortsatta utveckling.
Du erbjuds hemstationering med valfri placeringsort där du kommer upptäcka nya platser genom ditt arbete.
I rollen som resande servicetekniker kommer du att ha en central funktion i verksamheten och ansvara för service, felsökning, driftsättning och teknisk support kopplat till MagicPools installationer. Arbetet är varierande och innebär att du kommer i kontakt med flera olika teknikområden där du förväntas kombinera praktiskt arbete med teknisk problemlösning.
Du kommer att resa till kunder och projekt runt om i Sverige samt periodvis även internationellt, bland annat till Norge och Spanien. Rollen innebär stor frihet under ansvar och passar dig som trivs med att planera ditt eget arbete, fatta beslut ute i verksamheten och ta ägandeskap för att hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Du kommer att arbeta nära företagets ledning, underentreprenörer och bli en viktig del av teamet där din kompetens och ditt engagemang får stor betydelse för verksamhetens fortsatta utveckling.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Sodajo Consulting och att du anställs direkt hos MagicPool.
Ditt ansvar kommer att inkludera:
• Service, underhåll och felsökning av tekniska installationer
• Driftsättning och funktionskontroll av nya anläggningar
• Arbete med el, styr- och reglerteknik samt automation
• Teknisk support och rådgivning till kunder
• Samordning av underentreprenörer och externa samarbetspartners vid behov
• Dokumentation och uppföljning av utfört arbete
• Bidra till utveckling och förbättring av tekniska lösningar och interna arbetssätt
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från en teknisk roll som exempelvis servicetekniker, elektriker, automationstekniker, drifttekniker, bygg eller liknande
• Känner dig trygg inom både VVS och bygg då produkten är komlex
• Har ett stort tekniskt intresse och tycker om att förstå hur olika system fungerar tillsammans
• Trivs med att felsöka och lösa problem i praktiken
• Är självgående och trygg i att ta egna beslut
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av styr- och reglerteknik, automation, marina miljöer, yrkesdyk, poolteknik eller annan verksamhet där flera tekniska discipliner samverkar, men det är inget krav för tjänstenPubliceringsdatum2026-06-24Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och som motiveras av att ta ansvar för ditt arbete från start till mål.
Du är nyfiken som person och drivs av att lära dig nya saker. När du stöter på ett problem är din första inställning att hitta en lösning snarare än att leta efter hinder. Samtidigt har du förmågan att skapa struktur i ditt arbete och behålla fokus även när förutsättningarna förändras.
Vi ser också att du uppskattar kundkontakt och tycker om att bygga långsiktiga relationer genom ett professionellt bemötande och ett högt engagemang i det du gör.
Vi erbjuder
• En central roll i ett växande och innovativt bolag
• Möjlighet att arbeta nära företagets ledning
• En varierad vardag med resor och tekniska utmaningar
• Frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka
• Utveckling inom flera olika teknikområden
• Möjlighet att växa tillsammans med verksamheten
Start: Enligt överenskommelse
Tjänstens omfattning: Heltid
Placeringsort: Flexibel
Urval: Sker löpande
Om MagicPool
MagicPool utvecklar och levererar exklusiva poollösningar till privatpersoner och fastighetsägare i Sverige, Norge och Spanien. Företaget är specialiserat på tekniskt avancerade poolsystem där innovation, design och funktion samverkar för att skapa lösningar utöver det vanliga.
Bakom varje installation finns en kombination av mekanik, el, automation och styrteknik som tillsammans skapar unika lösningar anpassade efter varje kunds förutsättningar. Projekten återfinns i allt från exklusiva privatbostäder till hotell och specialfastigheter där höga krav ställs på kvalitet, funktion och estetik.
MagicPool befinner sig i en spännande utvecklingsfas där verksamheten fortsätter att växa både i Sverige och internationellt. Organisationen präglas av korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och en stark entreprenörsanda. Här arbetar man nära varandra, hjälps åt över rollgränserna och värdesätter personer som vill ta ansvar, bidra med idéer och vara med och påverka verksamhetens framtid.Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan. Vid frågor kring tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare:
Sofie Jonssonsofie@sodajo.se
076 146 45 34 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Magic Pool Jobbnummer
9977798