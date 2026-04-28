Resande servicetekniker inom medicinteknisk utrustning
2026-04-28
Vill du ha ett självständigt och tekniskt utvecklande arbete där du får resa, lösa problem och arbeta med avancerad medicinteknisk utrustning?
Synos Medical AB erbjuder nu en tjänst som resande servicetekniker med kundbesök runt om i Sverige. Rollen passar dig som har en stabil teknisk grund, gillar praktisk felsökning och trivs med frihet under ansvar.
Du behøver inte kunna våra specifika produkter från början - vi lär dig utrustningen, systemen och våra rutiner. Däremot behöver du ha tidigare erfarenhet av tekniskt servicearbete och vara trygg i att felsöka metodiskt.
Tjänsten kommer initialt att vara på deltid med målsättning att övergå till en heltidstjänst i ett senare skede. Som resande servicetekniker hos Synos Medical AB arbetar du ute hos våra kunder på olika orter i Sverige. Du ansvarar för service, felsökning, reparation och utbyte av komponenter på medicinteknisk utrustning.
Arbetet innebär både praktiskt tekniskt arbete och dokumentation. Du fyller i servicerapporter, reparationsrapporter, checklistor, felanmälningar och annan teknisk dokumentation enligt gällande rutiner.
Du planerar till stor del ditt eget arbetsschema och ansvarar för att dina uppdrag genomförs på ett professionellt, strukturerat och säkert sätt. I rollen har du även kontakt med kunder, kollegor och internationella huvudtekniker, bland annat från Italien och Korea.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Utföra service, felsökning och reparation av medicinteknisk utrustning hos kund.
Felsöka tekniska problem på system-, komponent- och kretskortsnivå.
Byta ut och reparera komponenter, kretskort och reservdelar vid behov.
Arbeta med elektriska mätningar och teknisk felsökning.
Använda mätinstrument och säkerhetstestutrustning, exempelvis elektrisk safety tester.
Utföra kontroller enligt checklistor, serviceprotokoll och tekniska instruktioner.
Dokumentera utfört arbete i servicerapporter, reparationsrapporter och felanmälningar.
Ha teknisk dialog med internationella huvudtekniker och leverantörer på engelska.
Planera dina arbetsdagar och resa till kunder på olika orter i Sverige.
För att lyckas i rollen tror vi att du har
Erfarenhet av service, felsökning eller reparation av teknisk utrustning.
God förståelse för ellära och elektronik samt vana att använda denna kunskap vid praktisk felsökning, mätning och reparation.
Vana att använda mätinstrument och felsöka på ett strukturerat sätt.
Förståelse för kretskort, komponenter och tekniska system.
Förmåga att läsa tekniska manualer och följa serviceinstruktioner.
Trivs med ett rörligt arbete där du reser till kunder på olika orter och tar ansvar för dina uppdrag ute på plats.
Är bekväm med att planera dina arbetsdagar självständigt, ofta med frihet under ansvar.
God engelska i både tal och skrift, eftersom teknisk support och dokumentation ofta sker på engelska.
God svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Medicinteknisk utrustning.
Felsökning eller reparation på kretskorts- eller komponentnivå.
Elektrisk safety tester eller liknande säkerhetstestutrustning.
Servrar, IT-hårdvara, nätverk eller laboratorieutrustning.
Arbete i sjukhus-, laboratorie- eller vårdmiljö.
Teknisk kommunikation med internationella supportteam eller leverantörer.
Som person är du
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du tycker om att förstå varför ett fel uppstår och arbetar metodiskt för att hitta rätt lösning.
Du trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar för dina uppdrag och möta kunder på ett professionellt sätt. Eftersom rollen innebär resor och varierande arbetsdagar behöver du vara flexibel, strukturerad och bekväm med att arbeta på olika platser.
Vi tror att du är:
Självgående och ansvarstagande.
Noggrann i både tekniskt arbete och dokumentation.
Analytisk och metodisk i felsökning.
Praktiskt lagd och tekniskt nyfiken.
Serviceinriktad och trygg i kundkontakt.
Flexibel och bekväm med resor i tjänsten.
Kommunikativ på både svenska och engelska.
Vi erbjuder
Hos Synos Medical AB får du en självständig och varierad roll där du arbetar med avancerad medicinteknisk utrustning hos kunder runt om i Sverige. Du får frihet under ansvar, möjlighet att planera dina arbetsdagar och en vardag där teknik, problemlösning och kundkontakt står i centrum.
Du blir en viktig del av Synos Medical AB:s servicearbete och bidrar till att våra kunders utrustning fungerar säkert, korrekt och driftsäkert.
Vi erbjuder:
En självständig roll med stort eget ansvar.
Ett resande arbete med kundbesök på olika orter i Sverige.
Möjlighet att arbeta med avancerad medicinteknisk utrustning.
Kontakt med internationella tekniska team och leverantörer.
Frihet under ansvar i planering och genomförande av dina uppdrag.
Ett arbete där kvalitet, säkerhet och noggrannhet är centralt.
Möjlighet att utvecklas tekniskt inom medicinteknik och service.
Om Synos Medical AB
Synos Medical AB arbetar med medicinteknisk utrustning och service till kunder inom vård, laboratorier och relaterade verksamheter. Vårt arbete bygger på teknisk kompetens, noggrannhet och hög servicegrad, där driftsäkerhet och kvalitet alltid är i fokus.Så ansöker du
Låter detta som rätt roll för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort beskrivning av din tekniska erfarenhet till:andreas@synos.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: Andreas@synos.se
