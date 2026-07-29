Resande servicetekniker inom medicinteknisk utrustning
Synos Medical AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Linköping
2026-07-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synos Medical AB i Linköping
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du ha ett självständigt och tekniskt utvecklande arbete där du får resa, lösa problem och arbeta med avancerad medicinteknisk utrustning?
Synos Medical AB erbjuder nu en tjänst som resande servicetekniker med kundbesök runt om i Sverige. Rollen passar dig som har en stabil teknisk grund, gillar praktisk felsökning och trivs med frihet under ansvar.
Du behöver inte kunna våra specifika produkter från början — vi lär dig utrustningen, systemen och våra rutiner. Däremot behöver du ha tidigare erfarenhet av tekniskt servicearbete och vara trygg i att felsöka metodiskt.
Om tjänsten
Som resande servicetekniker hos Synos Medical AB arbetar du ute hos våra kunder på olika orter i Sverige. Du ansvarar för service, felsökning, reparation och utbyte av komponenter på medicinteknisk utrustning.
Arbetet innebär både praktiskt tekniskt arbete och dokumentation. Du fyller i servicerapporter, reparationsrapporter, checklistor, felanmälningar och annan teknisk dokumentation enligt gällande rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: Andreas@synos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synos Medical AB
(org.nr 556871-8075)
Finnögatan 14 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015551