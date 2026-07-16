Resande servicetekniker
Uniflex AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Västerås Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Västerås
2026-07-16
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Om tjänsten Vi på Uniflex söker nu en resande servicetekniker till ett spännande uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet. I den här rollen arbetar du med teknisk installation i buss- och tågmiljö och bidrar till att kollektivtrafiken fungerar tryggt och effektivt varje dag. Du blir anställd av Uniflex och arbetar i projektform tillsammans med ett mindre, sammansvetsat team hos vår kund, där arbetet utförs ute i fordon runt om i Sverige.
Arbetet sker huvudsakligen dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma. Resor inom Sverige är en naturlig del av tjänsten och övernattning på annan ort kan bli aktuellt.
Man utgår hemifrån och reser till uppdragsplatsen och ligger ofta borta veckovis.
Arbetsuppgifter I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med:
• Installation och montage av teknisk utrustning i bussar och tåg
• Arbete med IT- och elektroniksystem såsom betalsystem, kameror och annan fordonsnära teknik
• Avinstallation, felsökning och uppgradering av befintliga system
• Tolkning av elscheman och teknisk dokumentation
• Projektarbete tillsammans med kollegor, där du successivt tar ett större ansvar
Vem är du? Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och erfarenhet av teknisk installation eller montage. Du är praktiskt lagd, noggrann och trivs med att arbeta hands-on i en miljö där kvalitet och säkerhet är i fokus. Du har dessutom god förståelse för elektronik. Som person är du flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
• B-körkort (krav)
• Tidigare erfarenhet av teknisk installation eller montage (krav)
• Erfarenhet av att läsa elscheman alternativt fordonselektronik (meriterande)
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7975064-2104112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Badhusgatan 10 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Virta amanda.virta@uniflex.se +46709434594 Jobbnummer
10004720