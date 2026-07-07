Resande Servicetekniker
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-07
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Resande Servicetekniker till KMC Ytbehandling ABPubliceringsdatum2026-07-07Om företaget
KMC Ytbehandling AB har över 40 års erfarenhet av att leverera maskinutrustning, bearbetningsprocesser och material till svensk tillverkningsindustri, specialiserade inom industriell ytbehandling, blästring, trumling, pressgjutning, balansering och närliggande processer. Bolagets kunder finns främst inom tillverkande industri, där driftsäkerhet, kvalitet och långsiktiga samarbeten står i fokus.
KMC Ytbehandling AB drivs av att hitta innovativa och hållbara lösningar som stärker kunders konkurrenskraft. Som en lokal och pålitlig partner samarbetar de med några av Europas ledande maskintillverkare och erbjuder både maskiner, teknisk support och service med hög kompetens.
Nu söker de en resande servicetekniker som vill bli en viktig del av teamet och arbeta med service och installation av avancerad industriutrustning hos kunderna runt om i Sverige.Om tjänsten
Som resande servicetekniker hos KMC får du en varierad och självständig roll där du ansvarar för installation, service, underhåll och felsökning av deras maskiner ute hos kund. Du arbetar med utrustning inom bland annat blästring, trumling, ytbehandling, pressgjutning och balansering.
Arbetet innebär många resor inom Sverige och ett antal hotellnätter per år. Du kommer även att resa till deras leverantörer i Europa för utbildningar, maskinbesiktningar och tekniska genomgångar.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Installation och driftsättning av nya maskiner.
Mekaniskt underhåll, service och reparation av industriella maskiner.
Felsökning och åtgärd av akuta driftstopp.
Förebyggande service, maskinbesiktningar och underhåll enligt serviceplan.
Uppgraderingar och modernisering av befintlig utrustning.
Teknisk dokumentation och rapportering av utfört arbete.
Teknisk rådgivning till kunder kring drift, underhåll och förbättringar.
Identifiering av behov av reservdelar och framtida uppgraderingar.
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och erfarenhet av mekaniskt underhåll, service eller installation inom industrin. Du har god förståelse för industriell el, kan läsa elscheman och har erfarenhet av felsökning. Har du arbetat med styrsystem eller PLC är det meriterande.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk utbildning på minst gymnasienivå inom exempelvis mekanik, el, automation eller motsvarande.
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, service och installation inom industrin.
Goda kunskaper inom industriell el och felsökning.
Förmåga att läsa ritningar och teknisk dokumentation.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och trivs med ett arbete där du planerar din vardag och tar stort eget ansvar. Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att skapa förtroende hos kunder. Eftersom rollen innebär många resdagar ser vi att du uppskattar ett rörligt arbete och trivs ute i fält.Övrig information
Tjänsten innebär resor över hela Sverige samt vissa resor inom Europa för utbildningar och leverantörsbesök. Placeringsort är flexibel, men vi ser gärna att du är bosatt i Stockholm, Mälardalen eller södra Sverige då många av våra kunder finns i dessa områden.
Servicebil utgår från bostaden när det är möjligt och du får tillgång till moderna verktyg och utrustning som ger dig goda förutsättningar att lyckas i rollen.
KMC erbjuder en stabil arbetsplats med lång erfarenhet, god lönsamhet och höga ambitioner inför framtiden.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina på Kristina@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
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175 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KMC Ytbehandling AB Jobbnummer
9994714