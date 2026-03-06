Resande Servicetekniker - Umeå
Kamet-Röbäcks AB söker en resande servicetekniker till en intressant möjlighet i Umeå. Detta är en chans för dig som söker nya utmaningar och vill vara en del av ett utvecklande företag.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Kamet-Röbäcks är Nordens största producent av utrustning för betongindustrin. Kamet-Röbäcks är en verkstad i Umeå med anor från 1880. Idag är verkstaden på 3000 m2 mer än den lilla byasmedja som startade allt. Tillverkningen finns i Umeå och Kalajoki, Finland, serviceverkstad i Nyköping samt säljkontor i Oslo.
Bolagets huvudsyssla är tillverkning och marknadsföring av anläggningar och utrustning för hantering, transport, dosering, vägning och blandning av olika material. Utrustningen omfattar såväl mobila som stationära fabriker, anläggningar och kringutrustning inom segmenten betong, asfalt och miljö.Om tjänsten
Det finns kunder i hela Norden och idag är det över 600 anläggningar runt om i världen. Ditt arbetsområde kommer primärt att sträcka sig i Umeå området med omnejd. Om intresse finns kommer du även att få möjlighet att arbeta i Norge och Danmark. Du kommer själv att få ansvaret för din egen servicebil, då detta är en viktig del av ditt arbete.
Din vardag kommer att bestå av allt från att besöka och kontakta kunder för teknisk konsultation till att utföra service och installera nya komponenter i fabriksanläggningar för betong, återvinning och asfalt. I denna tjänst skapar du din egen vardag samtidigt som du blir tilldelad uppgifter från vår serviceorganisation eller från verksamheten på plats i Umeå.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av att ta eget ansvar och som trivs med att inte göra samma sak varje dag. Det finns i princip ingen serietillverkning, utan det mesta anpassas efter kundernas situation och behov. Ser du hantverket som en viktig del av ditt arbete och gillar att vara ute och lösa problem i fält, då har du kommit rätt.
Tjänsten passar dig som är en trevlig person med intresse för teknik och problemlösning och som gillar att skruva. Du är inte rädd för att bli smutsig, då detta är svårt att undvika i rollen.
• Erfarenhet av mekaniska montage i fält
• Erfarenhet av hydraulik och pneumatik
• Svets-erfarenhet
• B-körkort
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• Erfarenhet inom betongindustrin är meriterande
• Kunskap om maskiner, skruvar och vågdon
• Eftersom arbetet kan innebära klättring på silor är det viktigt att inte vara höjdrädd
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• Ansvarstagande och självgående
