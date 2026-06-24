Resande servicetekniker - Mälardalen Stockholm
Arlanda Invest Consulting AB / Elektrikerjobb / Sigtuna Visa alla elektrikerjobb i Sigtuna
2026-06-24
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Servicetekniker till Aggreko - Arlandastad
Aggreko växer och söker nu ytterligare en servicetekniker till vår depå i Arlandastad, Sigtuna kommun. Vi erbjuder en spännande roll för dig som gillar att jobba praktiskt med teknik och vill vara med och bidra till att våra kunder får el, värme och kyla – när de behöver det.
Om rollen Du kommer att arbeta med service, felsökning och reparation av våra hyrprodukter – framför allt generatorer och kylaggregat. Arbetet sker både på vår depå i Stockholm och ute hos kund. Du kommer också att förbereda, rengöra och hantera utrustning inför uthyrning.
Vi söker dig som har:
El- och/eller mekanisk teknisk kompetens
Erfarenhet av kyla/värme
Erfarenhet av felsökning och underhåll
B-körkort och truckkort
God datorvana
Talar och skriver både svenska och engelska
En lösningsorienterad inställning och gillar att ta eget ansvar
Möjlighet att arbeta kvällar och helger vid behov inkl övernattning
Hos Aggreko får du:
Bra lön, pensions- och försäkringspaket samt bonusmöjligheter
En internationell arbetsplats med trevliga kollegor
Goda möjligheter att utvecklas inom företaget
Om Aggreko Aggreko levererar tillfälliga lösningar för el, värme och kyla till företag världen över. Vi gör skillnad där det behövs som mest.
Ansökan Rekryteringen görs i samarbete med Vi Rekryterar.nu. Vid frågor, kontakta Mona Wågberg på mona@virekryterar.nu
Ansök via knappen nedan – vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7963670-2068523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arlanda Invest Consulting AB
(org.nr 559193-4186), https://www.virekryterar.nu
195 60 (visa karta
)
195 60 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vi Rekryterar.nu Jobbnummer
9976883