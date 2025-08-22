Resande service tekniker till Västra götaland!
2025-08-22
Vill du ha ett praktiskt och varierat arbete där du får bidra till en mer hållbar framtid? Nu söker vi en servicetekniker till ett teknikdrivet företag som arbetar med miljösmarta lösningar inom vattenrening. Här får du möjlighet att utvecklas i en roll där teknik, ansvar och samarbete står i centrum.
OM TJÄNSTEN
I rollen som servicetekniker arbetar du med att säkerställa att tekniska lösningar fungerar optimalt ute hos kund. Du blir en del av ett sammansvetsat team där du får arbeta med både service, underhåll och installationer inom vattenrening. Tjänsten innebär resor, främst inom Sverige, och du utgår från hemifrån inom storgöteborg.
Du erbjuds
• En roll i ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter
• Ett engagerat team och en inkluderande arbetsmiljö
• Friskvårdsbidrag, bonusprogram och subventionerad lunch
• Flexibla arbetstider
• Servicebil och kostbidrag
Dina arbetsuppgifter
• Utföra service, underhåll och funktionskontroller hos kund
• Förbereda material och utrustning inför projektleveranser
• Hantera komponenter som behöver servas eller bytas ut
• Säkerställa att rätt material och förbrukningsvaror finns på plats
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från bygg, el, VVS eller liknande områden
• Har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt
• Har B-körkort eller är beredd att skaffa det
• Är öppen för resor inom Sverige och på sikt även utomlands
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av vattenrening är ett stort plus
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad
• Nyfiken
• Samarbetsvillig
• Självständig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113991". Omfattning
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
