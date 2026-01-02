Resande säljare sökes - start omgående!
2026-01-02
Devi fortsätter växa och söker nu fler drivna fältsäljare som vill vara med från start i en spännande nysatsning. Vi är på jakt efter dig som är utåtriktad, älskar att träffa människor och som trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Din roll som fältsäljare
Som en av de första att ta detta steg kommer du att ha en avgörande roll i att bygga upp vår Field Sales-avdelning från grunden och skapa nya möjligheter för vår organisation att växa och blomstra. I rollen som fältsäljare arbetar du med att sälja helhetslösningar till B2C-kunder via dörrförsäljning.
Möjligheter för utveckling
Att vara en del av denna satsning innebär möjligheten att utvecklas både professionellt och karriärmässigt. Du kommer att ingå i ett team som befinner sig i en uppstarts- och etableringsfas, vilket skapar stora möjligheter för personlig och yrkesmässig tillväxt. Du har även möjlighet att påverka din lön genom provision och andra bonusprogram. Företaget står för eventuella resor, bil och logi när du arbetar utanför Stockholm.
Devi erbjuder dig:
En gedigen säljutbildning med fokus på personlig utveckling samt coaching.
Garantilön + höga provisioner
Flexibla arbetstider - sovmornar
Spännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan.
En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö.
En familjär företagskultur med stark teamkänsla.
Devi söker dig som:
Vill utvecklas, på ett personligt och professionellt plan.
Älskar att resa och upptäcka nya platser.
Är utåtriktad, med en stark tävlingsinstinkt.
Gillar att arbeta mot tydligt uppsatta mål.
Är bekväm med att kontakta nya människor.
Tycker du också att försäljning verkar som ett intressant och spännande yrke? Brinner du för att utvecklas och är resultatinriktad? Ansök nu och uppnå din fulla potential tillsammans med Devi!
