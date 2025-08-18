Resande säljare med teknisk kompetens!
2025-08-18
Är du en tekniskt kunnig och självgående person med ett genuint intresse för människor och affärer?
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och strävar mot gemensam framgång? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Om Hydramobil
Hydramobil i Skellefteå är ett litet och familjärt företag med 11 engagerade medarbetare som tillsammans bildar ett starkt och kunnigt team. Vi är experter inom hydraulik och pneumatik. Våra kunder finns över hela Sverige, men vår bas är i Skellefteå där större delen av vår verksamhet bedrivs. Hos oss får du arbeta i en prestigelös miljö där gemenskap, yrkesstolthet och hjälpsamhet står i centrum.

Om tjänsten
Vi söker nu en resande säljare med teknisk kompetens inom hydraulik. Rollen innebär både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer. Du kommer att ha hela Sverige som arbetsfält, men utgår från vår lokal i Skellefteå, där du vanligtvis också befinner dig när du inte är ute och reser.
Du kommer att arbeta nära dina kollegor för att tillsammans skapa smarta lösningar åt våra kunder. I rollen ingår att:
Identifiera och kontakta nya affärsmöjligheter
Besöka kunder och presentera våra lösningar
Skräddarsy tekniska lösningar inom hydraulik
Föra dialog med både tekniska och inköpsansvariga personer
Följa upp affärer och bygga långsiktiga relationer
Dokumentera i affärssystem och hantera offerter
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med ett högt eget ansvar och som drivs av att hitta lösningar och skapa värde för kunden. Du är social, utåtriktad och har lätt för att skapa förtroende i mötet med andra människor. Samtidigt är du ödmjuk och en lagspelare som inte tvekar att be om hjälp - eller erbjuda den till dina kollegor.
Vi tror att du har:
Teknisk kompetens inom hydraulik
Mekaniskt kunnande
Erfarenhet av teknisk försäljning, gärna inom B2B
God datorvana, inklusive affärssystem och Office-programmen
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Du är en person som gillar att lära dig nya saker, som ser utmaningar som något positivt och som har ett naturligt driv att komma framåt.
Vi erbjuder:
En trygg och familjär arbetsplats med stark laganda
En bred och varierad roll med mycket frihet under ansvar
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och kommersiellt
Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
För att främja våra medarbetares utveckling erbjuder vi möjligheter till vidareutbildning inom relevanta områden, utifrån behov och intresse.
Anställningsvillkor
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader. Därefter finns goda möjligheter till fast anställning. Lön sätts individuellt baserat på din kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till jobb@hydramobil.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett heltidsjobb.
Hydramobil AB (org.nr 556213-7249)
(org.nr 556213-7249), https://hydramobil.se/vi_soker_saljare/
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
