Resande montörer till Swix AB
Dala Industrisupport AB / Montörsjobb / Smedjebacken Visa alla montörsjobb i Smedjebacken
2026-06-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dala Industrisupport AB i Smedjebacken
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vi söker resande ställverksmontörer till Swix AB! Som ställverksmontör kommer du att arbeta med montering av ställverk och transformatorstationer – både inomhus och utomhus.
Tjänsten innebär resor runt om i Sverige, och du kommer oftast att ligga ute på jobb från måndag till torsdag. Det innebär längre arbetsdagar – men också långhelg varje vecka.
Om du trivs med att ta ansvar och gillar att se resultatet av ditt arbete – då är detta tjänsten för dig!
Ansvarsområden
Montera ställverk och transformatorstationer
Arbeta efter mekaniska ritningar och instruktioner
Ansvara för att arbetet utförs säkert och med hög kvalitet
Placering Utgångspunkt: Smedjebacken Arbetsområde: Resor sker i hela Sverige
Omfattning & arbetstider Omfattning: Heltid Arbetstider: Måndag–torsdag, längre arbetsdagar och långhelg varje vecka
Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt intresserad och gillar att arbeta med händerna. Du kommer att trivas i rollen om du är lösningsorienterad, självgående och tycker om att arbeta i team.
Kvalifikationer
Erfarenhet inom mekanik, installation eller liknande
Förmåga att läsa mekaniska ritningar och montera efter dessa
God säkerhetsmedvetenhet och samarbetsförmåga
B-körkort
Meriterande
C-kort och krankompetens
Erfarenhet av att arbeta med ställverk alt stålmontage
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Swix AB
Swix AB grundades 2015 med verksamhetsfokus på ställverksmontage och kabelinstallation, ett företag med god tillväxt som idag är ca 25 anställda. Företaget utgår från Smedjebacken i Dalarna men jobbar i hela Sverige och utför även en del projekt runt om i världen. De samarbetar med det ledande aktörerna inom högspänning, och är nu i en expanderande fas över hela Sverige. Swix AB är ett företag som arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade personer, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7654546-2035105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Industrivägen 10 (visa karta
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777 34 SMEDJEBACKEN Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9952401