Resande montör till Guldmann
2026-03-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagt och trivs med att skruva och meka? Vill du arbeta i en roll med hög grad av självständighet där du planerar dina dagar? Lockas du också av en tjänst där ditt arbete har direkt påverkan på människors liv? Då ska du läsa vidare!Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med mycket goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Guldmann har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Guldmann en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Guldmann är en ledande aktör inom lyft- och förflyttningslösningar för vård och omsorg. Företaget utvecklar och levererar taklyftsystem, mobila lyftar och tillbehör som underlättar arbetet för vårdpersonal och skapar en tryggare miljö för patienter och brukare. Med fokus på kvalitet och användarvänlighet finns Guldmanns produkter på sjukhus, äldreboenden och andra vårdmiljöer över hela världen. Företaget har en stark närvaro i Sverige och samarbetar nära sina kunder för att erbjuda skräddarsydda lösningar och professionell service.
Arbetsuppgifter
Som resande montör erbjuds du ett varierat och självständigt arbete där du främst monterar men även servar, felsöker och reparerar taklyftsystem samt Guldmanns övriga produkter. Ditt arbete sker hemma hos kunder, på äldreboenden, sjukhus och byggarbetsplatser. Mindre uppdrag hanterar du själv medan större projekt genomförs tillsammans med en kollega. Du får dina arbetsorder via en app där du ser skisser och instruktioner framtagna av projektledaren där du också klarmarkerar arbetet. Som ny erbjuds du utbildning och relevanta certifieringar. Vi söker dig som ser en framtid som ledande montör och därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetsområdet är främst Västerås med omnejd men resor i hela Sverige förekommer. En uppskattning är 2-3 övernattningar per vecka där det ibland kan vara flera veckor på resande fot följt av en period med arbete på hemmaplan. Då tjänsten innebär resor utgår du hemifrån och har tillgång till en servicebil.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning inom teknik, bygg eller motsvarande
Något års erfarenhet av praktiskt arbete, gärna från en roll där du haft hög grad av självständigt arbete
God dator- och systemvana
B-körkort
Flytande kunskaper i svenska i både tal och skrift
Du som söker är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att alla blir slutförda i tid. Du ser värdet av att planera och driva ditt arbete framåt och ber om hjälp när det krävs. Då du förstår vikten av struktur och ordning i ditt arbete är du metodisk, systematisk och planerar uppgifterna innan du sätter igång. I rollen som resande servicetekniker pratar du med många kunder dagligen och du tar gärna första steget till ett samtal. Du har god kommunikativ förmåga, är bekväm med andra människor och känner dig avslappnad i sociala situationer.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Västerås Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
