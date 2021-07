Resande montör/installatör - Itab Shop Concept AB - Installationselektrikerjobb i Jönköping

Itab Shop Concept AB / Installationselektrikerjobb / Jönköping2021-07-07ITAB är inne på en spännande utvecklingsresa och vi söker nu en ny kollega till teamet. Som montör kommer du att ingå i vårt team för montage av funktionstak och belysning. Du blir vår ledande montör på plats ute hos kunden ihop med kollegor och samarbetspartners.2021-07-07Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter består av montering av funktionstak med tillhörande uttagssystem och belysningsarmaturer. Det geografiska arbetsområdet är hela Sverige. Teknikutveckling och de dynamiska förändringarna i branschen gör att kontinuerlig kompetensutveckling och en flexibel inställning till arbetsuppgifterna är nödvändig. Vi har en positiv syn på vidareutbildning och uppmuntrar detta. Du rapporterar till after sales and installation manager. Placeringsort är Borås alt. Jönköping.Vem är duDu har mångårig erfarenhet av arbete som resemontör och ett stort teknikintresse samt erfarenhet av elinstallationer och belysning. Du känner dig trygg i arbetsuppgifterna du utför och är självgående.För att lyckas i rollen;Sätter du kunden främst och erbjuder en hög grad av service.Är du praktiskt lagd och hittar lösningar på problem du ställs inför.Är du ödmjuk och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.Har du ett högt ansvarstagandeSer du inga problem med att vara hemifrån under arbetsveckan.Hanterar du flytande svenska i tal och skrift, övriga språk ses som meriterande.Har du B-körkort.Ansökan och kontaktVälkommen med din ansökan senast 2021-08-08 via vår hemsida.För ytterligare information om tjänsten kontakta rekryterande chef Alexander Thiel, 036-31 73 27 (åter i tjänst efter semester v. 29)ITAB Sweden ingår i koncernen ITAB Group. ITAB säljer, designar, utvecklar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. Med vår expertis, långsiktiga relationer och innovativa lösningar är ITAB i framkant som partner inom retail.ITAB erbjuder karriärmöjligheter i en internationell miljö och strävar efter mångfald samt goda arbetsvillkor. Vi tar avstamp i våra ledord som sammanfattas "ACT" och strävar tillsammans för en hållbar framtid - för affären, människorna och miljön. Vi verkar för en vänlig, attraktiv och hälsosam arbetsplats med lika möjligheter och goda arbetsvillkor.Läs gärna mer på vår hemsida itab.com.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Itab Shop Concept AB5850799