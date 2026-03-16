Resande montör inom teknisk infrastruktur
Wrknest söker nu en resande installatör för vår kunds räkning. Vår kund är verksam inom teknisk infrastruktur och arbetar med installation och underhåll av kommunikationssystem runt om i Sverige.
I rollen arbetar du nära tekniken och bidrar till att säkerställa driftsäkra lösningar. Arbetet innebär resor över hela landet och en vardag där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett team där säkerhet, kvalitet och samarbete är centrala delar av arbetet.
Tjänsten passar dig som trivs med ett praktiskt arbete, uppskattar variation och är bekväm med att arbeta på olika platser runt om i Sverige. Arbetet sker ofta i tvåmannateam där du tillsammans med en kollega ansvarar för installationer och tekniska lösningar i fält.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som montör arbetar du med installation och montering av teknisk utrustning inom telekom och kraft. Arbetet sker både på marknivå och på högre höjder i master och torn. Du arbetar nära både kollegor och kunder och ansvarar för att installationerna utförs korrekt och enligt uppsatta kvalitetskrav.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Installation av kablage, routrar och nätverksutrustning * Installation av radiolänkutrustning och antenner * Montering av kraftsystem och teknisk utrustning * Installation och driftsättning av tekniska system * Arbete i master och torn vid installation av antenner och fästen * Dokumentation av utfört arbete samt deltagande vid besiktningar tillsammans med kund
Vi söker dig som
Krav * Verktygsvana * B-körkort * Svenskt medborgarskap (krävs för säkerhetsprövning)
Meriterande
• Erfarenhet av installation av kablage * Erfarenhet av installation eller demontering av routrar och switchar * Erfarenhet av radiolänkutrustning * Erfarenhet av arbete i master eller höghöjdsarbete * Erfarenhet av driftsättning eller installation av mjukvara i teknisk utrustning
För att trivas i rollen är du noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och trivs med att ta ansvar i en roll där arbetsdagarna varierar. Du är även flexibel och bekväm med att samarbeta med både kollegor och kunder i olika miljöer.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Utgår hemifrån med arbetsområde som täcker hela distriktet från Västerås och nedåt
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Arbetstid: Dagtid
Resor: Tjänsten innebär frekventa resor och övernattningar.Företaget
Kunden är ett etablerat företag inom teknisk infrastruktur och kommunikationslösningar som arbetar med installation, drift och utveckling av samhällskritiska nätverk. Verksamheten präglas av hög teknisk kompetens, tydliga säkerhetskrav och ett starkt fokus på kvalitet i leveransen.
Företaget arbetar långsiktigt med kompetensutveckling och erbjuder en arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att utvecklas i takt med teknikens framsteg.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Så ansöker du
