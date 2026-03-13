Resande Montör - säkerhetsklassad teknisk infrastruktur
2026-03-13
Vill du arbeta med tekniska installationer i en roll som innebär resor över hela Sverige, arbete på höga höjder och höga kvalitetskrav? Nu söker vi en resande installatör till uppdrag inom säkerhetsklassad och samhällskritisk verksamhet. Tjänsten passar dig som trivs med frihet under ansvar och är bekväm med cirka 150 hotellnätter per år.
Vår kund är en etablerad aktör inom teknisk infrastruktur och arbetar med installation, uppgradering och underhåll av kommunikationslösningar i säkerhetsklassade miljöer. Verksamheten präglas av höga krav på kvalitet, säkerhet och noggrannhet.
Bolaget arbetar med långsiktiga uppdrag inom samhällskritisk infrastruktur och har en kultur som bygger på ansvar, struktur och tydliga mål. Här arbetar man nära varandra i team och värdesätter professionalism, samarbete och utveckling över tid.
Du blir en del av ett montörsteam som arbetar i tvåmannateam ute på fält. Arbetet sker över hela Sverige och innebär varierande miljöer - allt från teknikutrymmen till arbete i skog och på höga höjder.
Rollen omfattar installation och underhåll av teknisk kommunikationsutrustning, exempelvis:
Installation av kablage
Montering och demontering av routrar, switchar och radiolänkutrustning
Installation av 48-volts kraftsystem
Mastarbete på 30-60 meters höjd
Montering av antenner och fästen
I vissa moment kan det handla om installation av kraft med krav på avbrottsfri drift samt arbete med antenner och fästen som väger upp till 600 kilo.
Kvalitet är avgörande - installationer följs upp genom besiktning tillsammans med kund, vilket ställer höga krav på noggrannhet och dokumentation.
Arbetet innebär cirka 150 hotellnätter per år. Arbetstiden är främst dagtid, men nattarbete kan förekomma.
Vi lägger stor vikt vid rätt person, men några saker ser vi som viktiga är att du:
Har verktygsvana
Har erfarenhet av installationsarbete, exempelvis kablage
Har B-körkort
Är svensk medborgare (krav för säkerhetsklassad tjänst)
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av elinstallation/kraft, arbete med routrar eller radiolänk samt mastarbete. Mastintyg är ett krav för rollen men inte för att söka - utbildning kan erbjudas under anställning.
Som person är du noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att ta ansvar och har god samarbetsförmåga då arbetet sker i mindre team. Du är flexibel och har förståelse för att rollen innebär resor och fysiskt arbete.
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Ersättning för sjukvård och receptbelagd medicin
Arbetsbil som utgår från hemmet
Möjlighet till vidareutbildning, exempelvis mastcertifikat
En roll med frihet under ansvar i ett erfaret montörsteam
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning innan anställning kan påbörjas.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386317-1893207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
