Resande maskinmontör
InterSystem AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Ängelholm
2025-12-14
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos InterSystem AB i Ängelholm
Är du en duktig mekaniker med viss eller god erfarenhet inom maskinmontage? Gillar du att resa och vara en del av ett lagarbete med stort eget ansvar? Välkommen till InterSystem, vi är företaget där alla medarbetare har en viktig roll i vårt uppdrag att leverera helhetslösningar inom palletering och materialhantering. Just nu behöver vi rekrytera fler duktiga maskinmontörer till vårt team i Ängelholm.
Företaget
InterSystem står för kvalitet, engagemang och glädje, och vi söker dig som står för samma värderingar som oss. Vi har haft en stor tillväxt de senaste åren och har en optimistisk syn på framtiden. Vi har alltid kunden i fokus och jobbar med att vara hållbara i alla led.
Din roll
Som maskinmontör på InterSystem arbetar du främst i våra lokaler i Ängelholm där maskinerna monteras, elektrifieras och testas. När utrustningen är godkänd för leverans transporteras anläggningen till kund. Där har du en viktig roll att på ett effektivt sätt skapa en representativ och snygg installation med vår utrustning.
Kvalifikationer/Vem är du?
Vi utgår ifrån att du är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna. Du ska både vara bra på att samarbeta i grupp och arbeta självständigt. Du är en positiv person med bra eget driv och med krav på dig själv och din omgivning. Erfarenhet av montörsyrket är såklart meriterande och så även erfarenhet inom industriautomation. Eftersom många av våra kunder finns utanför Skandinavien är det viktigt att du är bekväm i att resa och att du hanterar det engelska språket väl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Via jobb-mejl
E-post: jobb@intersystem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intersystem AB
(org.nr 556594-1662), http://www.intersystem.se
Brandsvigsgatan 3 (visa karta
)
262 73 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Intersystem AB Jobbnummer
9643259