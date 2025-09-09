Resande installatör till OneCo, affärsområde Defence - Norrköping
2025-09-09
Är du redo för en tjänst som innebär tekniska utmaningar, resor över hela Sverige och varierande arbetsuppgifter? OneCo Networks söker nu en resande installatör till vårt affärsområde Defence. Det här är en roll för dig som uppskattar frihet under ansvar, brinner för kvalitet och ser fram emot att utvecklas i en stimulerande miljö.
För att trivas i tjänsten behöver du kunna svara ja på några viktiga frågor:
Är du bekväm med att tjänsten innebär cirka 150 hotellnätter per år? Är du öppen för att klättra i master och torn på höjder mellan 30 och 60 meter? Och sist men inte minst, är du svensk medborgare? För tjänsten krävs en godkänd säkerhetsprövning.
Om svaret är JA - fortsätt läsa!
Vad rollen innebär
Som installatör på OneCo blir ingen dag den andra lik. Din arbetsplats kommer att vara hela Sverige, och dina arbetsuppgifter omfattar allt från installation av kablage, routrar och radiolänkutrustning till montering av 48-volts kraftsystem. Ibland kan det handla om avbrottsfri installation av kraft, och ibland om att klättra i master för att montera antenner och fästen på upp till 600 kilo.
I denna roll är kvalitet avgörande. Vi prioriterar att arbetet blir rätt gjort, även om det tar lite längre tid. Alla installationer godkänns genom en fysisk besiktning tillsammans med kunden, vilket ställer höga krav på noggrannhet och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Arbetet sker i tvåmannateam med frihet under ansvar.
Vad vi erbjuder dig
På OneCo är du en del av ett engagerat team där säkerhet, tydliga mål och medarbetarutveckling står i fokus. Redan från din första dag börjar vi stödja dig i din resa mot att bli ledande montör. Vi tror på att investera i våra medarbetare och erbjuder därför en arbetsplats med varierande och utmanande arbetsuppgifter, som ger dig möjligheten att växa både i din roll och som person.
Vi erbjuder också attraktiva förmåner som friskvårdsbidrag, ersättning för sjukvård och receptbelagda mediciner samt tillgång till en hemgaragerad arbetsbil för att underlätta dina transporter. Självklart omfattas tjänsten av kollektivavtal (Telekomavtalet).
Är detta rätt tjänst för dig?
För att lyckas i rollen behöver du ha
Verktygsvana (krav)
Erfarenhet av installation av kablage (krav)
Mastintyg (krav)
Erfarenhet av installation av kraft/elinstallation (meriterande)
Erfarenhet av montering och demontering av routrar och switchar (meriterande)
Erfarenhet av montering och demontering av radiolänkutrustning (meriterande)
Erfarenhet av montering av antenner och fästen i mast (meriterande)
Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom telekom tex, erfarenhet av driftsättning, såsom installation av mjukvara i teknisk utrustning (meriterande)
I rollen behöver du vara noggrann, lösningsfokuserad och flexibel. Du har ett öga för detaljer, trivs med att ta ansvar och är bekväm med att kommunicera både internt och externt. Datorvana, särskilt inom Office-programmen, är också viktigt.
Ansök idag!
Vi ser fram emot att höra från dig. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår resurschef Stefan Fredriksson på stefan.fredriksson@oneco.se
.
Intervjuer kommer ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Dagtid, men nattarbete kan förekomma.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Norrköping
Lön: Månadslön, övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Förmåner.
Körkort: B Körkort krävs
Medborgarskap: Svenskt medborgarskap då tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning
Observera att vi sköter denna rekrytering internt och undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OneCo Networks AB
