Resande Installationstekniker
Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Installationstekniker
Om rollen
Som Installationstekniker hos oss blir du en nyckelperson i en nystartad installationsavdelning inom ett växande företag med kunder över hela Sverige. Du blir en del av ett team som bygger upp och utvecklar avdelningen från grunden, med möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och framtida utveckling.
Du arbetar med installationer, driftsättning och service av tekniska system hos våra kunder - ofta på plats ute i fält. Våra största kunder är OKQ8, Keolis och Skellefteå Kraft, vilket innebär att du får arbeta med moderna och varierande anläggningar där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Arbetet innebär mycket resande och övernattningar, vilket passar dig som gillar frihet, omväxling och att arbeta praktiskt i olika miljöer. Det kan förekomma upp till cirka 30 veckor per år med arbete på annan ort. Eftersom uppdragen finns över hela landet har din bostadsort ingen betydelse - det viktiga är att du trivs med att resa i tjänsten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra installationer och driftsättning av tekniska system hos kund
• Felsökning, service och underhåll av befintliga installationer
• Ansvara för att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav
• Dokumentera utfört arbete och rapportera till projektledare
• Samverka med kollegor, underentreprenörer och kunder på plats
Vid mindre projekt på installationsavdelningen avlastar och stöttar du serviceavdelningen vid behov

Publicineringsdatum
2025-11-05

Bakgrund
• Erfarenhet av tekniska installationer, gärna inom el, automation, energi eller liknande område
• Erfarenhet av arbete inom drivmedelsbranschen, till exempel installation av pumpar, betalterminaler eller relaterad utrustning, är mycket meriterande
• Elbehörighet eller utbildning som elektriker är meriterande
• C-körkort är meriterande
• God teknisk förståelse och vana att läsa ritningar och installationsunderlag
• Körkort B är ett krav
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en självständig roll där du får ta ansvar och lösa problem på plats. Du är praktiskt lagd, noggrann och har lätt för att samarbeta.
Eftersom arbetet oftast utförs tillsammans med en kollega i par är det viktigt att du är en lagspelare som värdesätter gott samarbete, tydlig kommunikation och gemensamt ansvar.
Du ansvarar för ditt eget lager och lagersaldo, vilket innebär att du håller ordning på material, ser till att nödvändiga reservdelar finns tillgängliga och hanterar inköp samt påfyllning vid behov.
Du har även ansvar för att boka dina egna hotell och resor i samband med uppdrag runt om i landet, vilket kräver god planeringsförmåga och ordningssinne.
Eftersom du möter kunder och representerar företaget i fält, är du serviceinriktad och professionell i ditt bemötande. Du trivs med att resa mycket i jobbet och ser det som en fördel att få uppleva olika arbetsmiljöer runt om i landet.
Wennstrom erbjuder
• En varierande och självständig roll med mycket frihet
• Möjlighet att arbeta med spännande kunder inom energi, transport och infrastruktur
• En chans att vara med och bygga upp en ny avdelning från grunden
• Ett engagerat team med korta beslutsvägar och bra gemenskap
• Kollektivavtal, tjänstebil och övriga förmåner
• Frihet att utgå från valfri bostadsort
Skicka in din ansökan!
Rekryteringsprocessen går via Prowork Kompetens men du blir direkt anställd av Wennstrom.
