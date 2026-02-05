Resande Eltekniker till Göteborg med omgående start
Elektronikjobb / Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
Arbetsuppgifter
Som resande eltekniker kommer du att utföra elektriska installationer, service och felsökning hos våra kunder på olika platser. Arbetet innebär att du självständigt planerar och genomför arbetsuppgifter på plats, dokumenterar utfört arbete och kommunicerar tydligt med både kunder och kollegor. Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra installationer, reparationer och underhåll enligt gällande föreskrifter och ritningar.
Felsöka och åtgärda elfel samt föreslå förbättringar och förebyggande åtgärder.
Arbeta mot uppsatta tidplaner och leverera hög kundnöjdhet vid servicebesök.
Dokumentera arbetsmoment, materialförbrukning och rapportera avvikelser i kundens system.
Samarbeta med projektledare och kollegor för att säkerställa effektiva överlämningar och hög kvalitet.Bakgrund
Erfarenhet av arbete som eltekniker eller liknande teknisk roll, gärna med tjänsteuppdrag ute hos kund.
God förmåga att läsa ritningar och teknisk dokumentation samt följa säkerhetsrutiner.
Förmåga att kommunicera klart och tydligt på svenska (tal och skrift).
Giltiga behörigheter och certifikat enligt branschkrav är meriterande.
Lagspelare gillar att samarbeta med sina kollegor Anställningsvillkor
Resor i tjänsten förekommer och tjänsten är spridd geografiskt.
B-körkort är ett krav eller starkt meriterande beroende på uppdrag.
Anställningsform och lön enligt överenskommelse och företagets riktlinjer.Om företaget
Företaget är en etablerad aktör i branschen med fokus på kvalitet, säkerhet. Vi erbjuder en arbetsmiljö där ansvarstagande och självständighet uppskattas.
Urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
