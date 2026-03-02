Resande elektriker: Laddboxar (Mån-Tors)
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker två elektriker som vill bilda ett team för installation av laddboxar och batterisystem. Det här är en roll för dig som gillar miljöombyte, ny teknik och att ha långhelg varje vecka - då du jobbar måndag till torsdag och är ledig på fredagar.
Om rollen
Arbetet fokuserar på installation, montage och driftsättning. Ni arbetar i par och ansvarar gemensamt för att leverera snygga och säkra system hos våra kunder.
Arbetstider: Måndag till torsdag.
Resor: Tjänsten innebär resor och övernattningar i ett större geografiskt område.
Villkor: Vi har kollektivavtal med SEF och erbjuder schyssta villkor och utvecklingsmöjligheter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker med minst 1 års erfarenhet och som har en livssituation där hotellnätter i veckorna fungerar bra. Som person är du självgående, social och gillar att lösa uppgifter tillsammans med din kollega.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
ECY-Certifikat.
B-körkort.
Erfarenhet av laddboxar/batterier (eller ett starkt intresse av att lära dig).Så ansöker du
Skicka CV till jobba@btp.se
. Urval sker löpande. Referens: Resande - laddboxarOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobba@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "resande - laddboxar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029), http://btp.se
113 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Denice Råholm denice@btp.se Jobbnummer
9770164