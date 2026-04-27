Resande elektriker
2026-04-27
Resande elektriker sökes - utgångspunkt Örebro
Nordic Energy Partner AB (NEPAB) söker flera självgående och ansvarstagande elektriker.

Om tjänsten
Arbetet sker på olika orter och innebär ibland längre resor med regelbundna övernattningar.
Du arbetar som en del av ett team där vi tillsammans installerar värmepump, solceller och batteri hos kund. Du jobbar nära värmepumpsmontörer och solcellsmontörer, där ni både stöttar varandra i arbetet och samarbetar för att få hela installationen att fungera effektivt och med rätt kvalitet.
Arbetet innefattar:
Installation och ombyggnation av elcentraler
Kabeldragning, matningar och inkopplingar
Inkoppling av värmepumpar
Inkoppling av växelriktare och batterisystem
Driftsättning och dokumentation
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för hela din del i projektet
Är noggrann, lösningsorienterad och van att få saker gjorda
Trivs med resande arbete
Kan ligga borta vissa nätter vid behov
Samarbetar väl med andra yrkesgrupper
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av installation av växelriktare, batteri eller värmepumpar
Vi erbjuder:
Fast anställning i ett växande företag
Varierande arbete med tydligt ansvar
Servicebil
Möjlighet att utvecklas och ta en viktig roll i bolaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: filip.fagerman@nepab.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Energy Partner AB
(org.nr 559093-8584) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876239