Resande Elektriker
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Malmö Visa alla installationselektrikerjobb i Malmö
2025-08-19
Vi söker en elektriker med erfarenhet som vill arbeta för en stor aktör inom elbranschen där du kommer arbeta på deras industrianläggning. Bor du i närområdet av Lysekil eller är intresserad av ett resjobb? Sök då hit!Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som resande elektriker hos vår kund får man ett varierande arbete och utför arbetsuppgifter inom allt ifrån installation och felsökning, reparation, till underhåll och ombyggnationer. Du jobbar med ett sammansvetsat gäng, där ni tillsammans utför arbetsuppgifterna som tar teamet i mål.
Exempel på arbeten och uppgifter som förekommer på arbetsplatsen är följande:
Arbete med temporär EL
Byggnation av ställverk och tillhörande montage av kabelstegar, brandlarm och ventilation.
Systembyten
Kabeldragning samt koppling i kabelfack
Kraftinstallationer, kablar med en större kvadrat som kopplas i styrskåp
Som elektriker bör du kunna arbeta på ett disciplinerat sätt med repetitiva arbetsuppgifter. Du bör även vara bekväm med att jobba utomhus då en stor del av arbetet på denna arbetsplats förekommer utomhus.
Arbetstid: Måndag - torsdag (40 timmar/vecka)
Placeringsort: Västsverige
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har erfarenhet inom yrket och som vill testa på ett nytt och spännande uppdrag. Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
För att vara aktuell för tjänsten:Kvalifikationer
ECY-certifikat
B-körkort samt tillgång till egen bil
Meriterande:
Liftkort
HLR
Fallskydd
SSG
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett anpassat arbetsupplägg för att kunna tillgodose en planering som fungerar för dig.
Marknadsmässiga löner och en korrekt ersättning för ditt arbete. Exempelvis, reseersättning och traktamente.
Boende under arbetsveckan
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas.
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobba@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Resande elektriker i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: jobba@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resande elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
217 74 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304 Jobbnummer
9464154