Resande elektriker - elinstallationer inom industrin
2026-03-06
Är du elektriker med minst 2 års erfarenhet och vill pröva på att arbeta resande? Vi söker en självgående resemontör!
Som resande montör kommer du arbeta med elinstallationer runt om i Sverige. Arbetet kommer innefatta montage, installation, driftsättning av elanläggningar inom industrin. Du kommer att få tillhanda en servicebil.
Axplock av arbetsuppgifter:
• Installation och montage
• Felsökning och driftsättning
• Dokumentation och kundkontakt
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas. Arbetet är på heltid, dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 2 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på ett resande uppdrag där du kommer få en chans att bredda din kompetens och arbetslivserfarenhet!
Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Denna tjänst kommer innebära mycket resor och övernattning. Det är därför viktigt att du har en livssituation som passar detta upplägg.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Krav för tjänsten:
ECY-Certifikat
B körkort
Tidigare erfarenhet som elektriker
Meriterande:
Erfarenhet av elinstallationer inom industrin
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
Ange följande referens när du ansöker: Resemontör
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb.gbg@btp.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "resemontör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029), http://btp.se
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732442304
